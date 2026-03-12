Babnet   Latest update 15:11 Tunis

رابطة أبطال إفريقيا: قائمة لاعبي الأهلي المصري لمواجهة الترجي في رادس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2c58aa8cfc6.89756527_gikfmpehqnjol.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 14:52 قراءة: 0 د, 50 ث
      
تصل بعثة النادي الأهلي المصري اليوم الخميس إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 15 مارس بملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقاً من الساعة 22:00، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:


حراسة المرمى:
محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا – حمزة علاء.


الدفاع:
ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – محمد شكري – هادي رياض – أحمد عيد – عمرو الجزار – يوسف بلعمري.

وسط الميدان:
محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانغ – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيغيه – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – طاهر محمد.

الهجوم:
مروان عثمان – يلسين كامويش – محمد شريف.

وسيتولى الحكم السنغالي عيسى سي إدارة المباراة بمساعدة مواطنيه جبريل كمارا ونوح بانغورا، في حين سيكون عبد الله ضيوف حكماً رابعاً.

أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) فسيتولاها كل من أحمد امتياز هيرال من موريشيوس وجيرسون إيميليو دوس سانتوس من أنغولا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325301

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25264,4
  • (11/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,40162 DT
  • (11/03)
  • 1 $ = 2,92239 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>