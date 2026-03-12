رابطة أبطال إفريقيا: قائمة لاعبي الأهلي المصري لمواجهة الترجي في رادس
تصل بعثة النادي الأهلي المصري اليوم الخميس إلى تونس، استعداداً لمواجهة الترجي الرياضي التونسي يوم الأحد 15 مارس بملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقاً من الساعة 22:00، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:
حراسة المرمى:
محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا – حمزة علاء.
الدفاع:
ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – محمد شكري – هادي رياض – أحمد عيد – عمرو الجزار – يوسف بلعمري.
وسط الميدان:
محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانغ – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيغيه – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – طاهر محمد.
الهجوم:
مروان عثمان – يلسين كامويش – محمد شريف.
وسيتولى الحكم السنغالي عيسى سي إدارة المباراة بمساعدة مواطنيه جبريل كمارا ونوح بانغورا، في حين سيكون عبد الله ضيوف حكماً رابعاً.
أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) فسيتولاها كل من أحمد امتياز هيرال من موريشيوس وجيرسون إيميليو دوس سانتوس من أنغولا.
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:
حراسة المرمى:
محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا – حمزة علاء.
الدفاع:
ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – محمد شكري – هادي رياض – أحمد عيد – عمرو الجزار – يوسف بلعمري.
وسط الميدان:
محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانغ – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيغيه – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – طاهر محمد.
الهجوم:
مروان عثمان – يلسين كامويش – محمد شريف.
وسيتولى الحكم السنغالي عيسى سي إدارة المباراة بمساعدة مواطنيه جبريل كمارا ونوح بانغورا، في حين سيكون عبد الله ضيوف حكماً رابعاً.
أما تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) فسيتولاها كل من أحمد امتياز هيرال من موريشيوس وجيرسون إيميليو دوس سانتوس من أنغولا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325301