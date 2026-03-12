رابطة أبطال إفريقيا: قائمة لاعبي الأهلي المصري لمواجهة الترجي في رادس

تصل بعثةاليوم الخميس إلى تونس، استعداداً لمواجهةيوم الأحدبملعب حمادي العقربي برادس، انطلاقاً من الساعة، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقةوفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين:محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا – حمزة علاء.ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا – محمد شكري – هادي رياض – أحمد عيد – عمرو الجزار – يوسف بلعمري.محمد علي بن رمضان – مروان عطية – إمام عاشور – أليو ديانغ – أحمد سيد زيزو – محمود حسن تريزيغيه – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – طاهر محمد.مروان عثمان – يلسين كامويش – محمد شريف.وسيتولى الحكم السنغاليإدارة المباراة بمساعدة مواطنيه، في حين سيكونحكماً رابعاً.أما تقنية حكم الفيديو المساعد () فسيتولاها كل منمن موريشيوس ومن أنغولا.