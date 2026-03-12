بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة من مرحلة التتويج

تُجرى يوممباريات، وفق البرنامج التالي:النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنيننادي ساقية الزيت – الترجي الرياضينادي كرة اليد بجمال – النجم الساحليوتندرج هذه اللقاءات ضمن سباق التنافس على صدارة مرحلة التتويج، في ظل تقارب مستوى الفرق الساعية إلى تعزيز حظوظها في التتويج باللقب.