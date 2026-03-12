بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الرابعة من مرحلة التتويج
تُجرى يوم السبت 14 مارس الجاري مباريات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
* قاعة القرجاني (س 14:00)
النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنين
* قاعة الشيحية (س 12:00)
نادي ساقية الزيت – الترجي الرياضي
* قاعة جمال (س 12:00)
نادي كرة اليد بجمال – النجم الساحلي
وتندرج هذه اللقاءات ضمن سباق التنافس على صدارة مرحلة التتويج، في ظل تقارب مستوى الفرق الساعية إلى تعزيز حظوظها في التتويج باللقب.
