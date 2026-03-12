Babnet   Latest update 19:45 Tunis

كرة اليد: المنتخب التونسي لاقل من 21 عاما يشارك في دورة دولية بفرنسا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67473bc3f04c41.02823881_flmjeipqonghk.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 18:25
      
-يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لاقل من 21 عاما في منافسات دورة دولية بفرنسا من 19 الى 21 مارس الجاري و ذلك بمشاركة منتخبات فرنسا و الدنمارك و رومانيا لاقل من 21 عاما .
وتندرج هاته الدور الدولية الودية في إطار البرنامج الإعدادي للمنتخب التونسي للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستدور في شهر سبتمبر القادم بأبيدجان .


وفي ما يلي برنامج مباريات دورة فرنسا الدولية:

الخميس 19 مارس 2026 (س 20)
تونس - فرنسا


السبت 21 مارس 2026
تونس - الدنمارك او رومانيا
Babnet

