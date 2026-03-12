كرة اليد: المنتخب التونسي لاقل من 21 عاما يشارك في دورة دولية بفرنسا
-يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لاقل من 21 عاما في منافسات دورة دولية بفرنسا من 19 الى 21 مارس الجاري و ذلك بمشاركة منتخبات فرنسا و الدنمارك و رومانيا لاقل من 21 عاما .
وتندرج هاته الدور الدولية الودية في إطار البرنامج الإعدادي للمنتخب التونسي للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستدور في شهر سبتمبر القادم بأبيدجان .
وفي ما يلي برنامج مباريات دورة فرنسا الدولية:
الخميس 19 مارس 2026 (س 20)
تونس - فرنسا
السبت 21 مارس 2026
تونس - الدنمارك او رومانيا
وتندرج هاته الدور الدولية الودية في إطار البرنامج الإعدادي للمنتخب التونسي للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستدور في شهر سبتمبر القادم بأبيدجان .
وفي ما يلي برنامج مباريات دورة فرنسا الدولية:
الخميس 19 مارس 2026 (س 20)
تونس - فرنسا
السبت 21 مارس 2026
تونس - الدنمارك او رومانيا
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325311