كرة اليد: المنتخب التونسي لاقل من 21 عاما يشارك في دورة دولية بفرنسا

-يشارك المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد لاقل من 21 عاما في منافسات دورة دولية بفرنسا من 19 الى 21 مارس الجاري و ذلك بمشاركة منتخبات فرنسا و الدنمارك و رومانيا لاقل من 21 عاما .وتندرج هاته الدور الدولية الودية في إطار البرنامج الإعدادي للمنتخب التونسي للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم التي ستدور في شهر سبتمبر القادم بأبيدجان .تونس - فرنساتونس - الدنمارك او رومانيا