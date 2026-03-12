نابل: 383 عملية مراقبة صحية تسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 03 اطنان من المواد الغذائية وغلق 9 محلات

تمكنت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل والبالغ عددها 7 فرق مشتركة مع فرق المراقبة على المستوى المركزي والمصالح الأمنية والإدارة الجهوية للتجارة والمندوبية الجهوية للفلاحة، خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان من القيام بـ 383 عملية مراقبة شملت مختلف الفضاءات والمنشآت الناشطة في مجال المواد الغذائية.وأفادت المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل شراز النجار، صباح اليوم الخميس، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عمليات المراقبة أسفرت عن غلق 9 محلات مفتوحة للعموم للإخلال بشروط حفظ الصحة وعدم احترام التشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية من بينها 03 مخابز ومحلي (02) قصابة ومقهى من الصنف الأول ومحل لبيع المواد الغذائية بالجملة.وتابعت أنه تم حجز وإتلاف 03 اطنان و300 كغ من المواد الغذائية المختلفة لعدم صلوحيتها للاستهلاك، تتمثل أبرزها في اللحوم البيضاء ومشتقاتها واللحوم الحمراء بنسبة 93 بالمائة ومواد أولية لصنع المرطبات بنسبة 5 بالمائة، مشيرة إلى أن أسباب الحجز والإتلاف تعود أساسا لكونها مجهولة المصدر باعتبار أنه تم ضبطها بمخازن ومستودعات عشوائية او لانتهاء تواريخ الصلوحية أو لعدم احترام شروط السلامة الصحية اثناء الخزن.وأضافت أنه تم كذلك توجيه 67 تنبيها كتابيا بسبب الإخلال بشروط الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، طبقا لأحكام القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وتحرير 31 مخالفة صحية وإجراء 07 تحاليل على بعض المواد الغذائية للتثبت من سلامتها وجودتها.وتواصل الإدارة الجهوية للهيئة بولاية نابل أنشطة المراقبة الصحية طيلة شهر رمضان، وذلك خلال فترات النهار والليل للتصدي لكافة الممارسات المخلة بشروط السلامة الصحية وضمانا لسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق وحفاظا على صحة المستهلك، وذلك بالتعاون والتنسيق مع فرق الرقابة المركزية وفرق الحرس البلدي والشرطة البلدية ومختلف الوحدات الأمنية بالجهة والإدارة الجهوية للتجارة.وفي هذا السياق تدعو الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بنابل كافة المواطنين إلى اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات المنظمة والتثبت من تواريخ الصلوحية وسلامة المنتوجات وعدم اقتناء المواد الغذائية مجهولة المصدر وتجنب المسالك العشوائية والتبليغ عن كل التجاوزات عبر الرقم الأخضر للهيئة 80106977