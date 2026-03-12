Babnet   Latest update 22:55 Tunis

القوات المسلحة الإيرانية تدعو السفن العابرة في مضيق هرمز للالتزام بقوانين زمن الحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d0ca6fd764ee6.47961287_ofhemnjliqkgp.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 22:06 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أنه يجب على ناقلات النفط والسفن التي تمر عبر مضيق هرمز أو الخليج الالتزام بقوانين زمن الحرب لتجنب أن تصبح أهدافاً لهجمات عشوائية.

وجاء في بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية: "يجب على ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تمر عبر مضيق هرمز أو الخليج أن تتصرف وفقًا لقواعد وقوانين المرور عبر هذه المناطق البحرية في ظل ظروف الحرب لتجنب الإصابات العرضية بالمقذوفات".


وأضاف البيان أن "انعدام الأمن (في مضيق هرمز والخليج) هو نتيجة لعدوان الولايات المتحدة على المنطقة".


وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء إبراهيم جباري، قد حذّر في الثاني من مارس، من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية، أمام الملاحة البحرية بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده. وفي الخامس من مارس، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق لم يُغلق، وأن السفن وناقلات النفط لا تحاول عبوره خشية هجمات من كلا الجانبين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325327

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
20°-8
15°-8
13°-5
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>