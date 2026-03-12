القوات المسلحة الإيرانية تدعو السفن العابرة في مضيق هرمز للالتزام بقوانين زمن الحرب

أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أنه يجب على ناقلات النفط والسفن التي تمر عبر مضيق هرمز أو الخليج الالتزام بقوانين زمن الحرب لتجنب أن تصبح أهدافاً لهجمات عشوائية.وجاء في بيان قيادة القوات المسلحة الإيرانية: "يجب على ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تمر عبر مضيق هرمز أو الخليج أن تتصرف وفقًا لقواعد وقوانين المرور عبر هذه المناطق البحرية في ظل ظروف الحرب لتجنب الإصابات العرضية بالمقذوفات".وأضاف البيان أن "انعدام الأمن (في مضيق هرمز والخليج) هو نتيجة لعدوان الولايات المتحدة على المنطقة".وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء إبراهيم جباري، قد حذّر في الثاني من مارس، من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية، أمام الملاحة البحرية بسبب العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلاده. وفي الخامس من مارس، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق لم يُغلق، وأن السفن وناقلات النفط لا تحاول عبوره خشية هجمات من كلا الجانبين.