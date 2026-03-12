Babnet   Latest update 23:41 Tunis

القصرين: حجز حلويات رمضانيّة مُعدّة بملوّنات منتهية الصلوحية ومشروبات غازية غير آمنة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 23:13 قراءة: 1 د, 28 ث
      
حجزت فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، أمس الأربعاء، 30 كغ من الحلويات الرمضانية (الزلابية) ثبت استعمال ملوّنات غذائية منتهية الصلوحية في إعدادها، كما حجزت كمية من المشروبات الغازية غير الآمنة.
وأوضح المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين، الدكتور ناصر المحمدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن فرق المراقبة كثّفت خلال النصف الثاني من شهر رمضان حملاتها التفقدية، خاصة بالمخابز ومحلات صنع وبيع المرطبات والحلويات والمقاهي، بهدف التثبت من مدى احترامها لشروط السلامة الصحية وقواعد حفظ الصحة.
وبيّن المصدر ذاته أن عمليات المراقبة أسفرت عن تسجيل عدة تجاوزات صحية، من بينها استعمال ملونات غذائية منتهية الصلوحية تنتمي إلى صنفي E104 وE124، وهما ملوّنان مسموح بهما في تونس لكنهما يشكلان خطرا على صحة المستهلك بعد انتهاء تاريخ صلوحيتهما ، كما أسفرت عن رصد إخلالات تتعلق بطريقة عرض الحلويات حيث تُعرض أحيانا تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف غير صحية معرضة للغبار والهواء، دون احترام شروط النظافة، علما أن الحلويات من المواد سريعة التعفّن والقابلة لإنتقال الجراثيم.

وأضاف المحمدي أن فرق الهيئة تؤمّن كذلك مراقبة يومية منتظمة لمختلف مسالك التوزيع، وقد تم في إطارها حجز مشروبات غازية تحتوي على المادة المحظورة E102 في تونس، إلى جانب حجز منتوجات غذائية أخرى من بينها خميرة كيميائية وعجين غذائي وعصائر، بسبب انتهاء تاريخ صلوحيتها، أو احتوائها على ملوّنات محظورة، أو لعدم احترام شروط حفظ الصحة.
وكشف المصدر ذاته أنّ فرق الهيئة حرّرت خلال الأسبوع الحالي من شهر رمضان 5 محاضر عدلية، ووجهت 12 إنذارا في حق المخالفين، بعد أن سجلت خلال الأسبوعين الأولين من شهر الصيام عددا مرتفعا من المخالفات.
وفي هذا الصدد، دعا المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين كافة المهنيين والعاملين في قطاع الصناعات الغذائية إلى ضرورة الإلتزام الصارم بشروط السلامة الصحية، واستعمال مواد مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، حفاظا على صحة المستهلك وضمانا لجودة المنتجات المعروضة للإستهلاك.

لطيفة 
 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325325

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
15°-7
13°-5
16°-11
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>