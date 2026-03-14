تقرير: إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بنفاد صواريخها الاعتراضية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b5cf6d4b52f7.75715163_gjpqkhielmfno.jpg>
منظومة الدفاع الجوي الاسرائيلية
Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 22:06
      
أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة قبل أيام بأنها تعاني من نقص حاد في أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية مع استمرار الصراع مع إيران، حسبما كشف موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي.

وذكر التقرير أن إسرائيل دخلت الحرب الحالية وهي تعاني بالفعل من نقص في الصواريخ الاعتراضية التي أطلقت خلال صراع الصيف الماضي. وتعرض نظام الدفاع بعيد المدى الإسرائيلي لضغوط تحت الهجمات الإيرانية، خاصة مع استخدام طهران ذخائر عنقودية تزيد من استنفاد المخزون.


وأكد مسؤول أمريكي للموقع أن الولايات المتحدة لا تعاني من نقص مماثل في صواريخها الاعتراضية، قائلا: "لدينا كل ما نحتاجه لحماية قواعدنا وأفرادنا في المنطقة ومصالحنا".


وأضاف أن إسرائيل "تجد حلولا لمعالجة" النقص لديها، مشيرا إلى أن الإدارة كانت على علم بقدرة إسرائيل المنخفضة منذ أشهر و"توقعته واستبقته".

يُعتقد أن الولايات المتحدة استخدمت صواريخ باتريوت اعتراضية بقيمة حوالي 2.4 مليار دولار في الأيام الخمسة الأولى من هذه الحرب. وفي جوان الماضي، أطلقت واشنطن أكثر من 150 صاروخا اعتراضيا من نظام "ثاد"، أي نحو ربع المخزون الأمريكي آنذاك. وقد اتخذ البنتاغون في جانفي خطوات لبدء زيادة إنتاج هذا النظام بشكل كبير.

بينما يؤكد الجانبان الأمريكي والإسرائيلي على جاهزيتهما، يتباين الحديث عن مدة الحرب. فقد صرح ترامب أنها قد تنتهي "قريبا" ووصفها بـ"المهمة قصيرة المدى"، لكنه قال أيضا إنها "ستستمر طالما كان ذلك ضروريا".

في المقابل، أكد مستشار السياسة الخارجية للنظام الإيراني كمال خرازي أن البلاد لا ترى خيارا للدبلوماسية في الوقت الحالي وأبدى استعدادا لقتال طويل.
