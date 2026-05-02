رئيس الاتحاد الإيراني يثير الجدل مجددا حول المشاركة في كأس العالم

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 10:51
      
وكالات - لا يزال الغموض يحيط بمشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 على الرغم من تصريحات سابقة حسمت أمر الحضور في المونديال المقبل.

وقال مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمس الجمعة في تصريحات إعلامية إن بلاده ستطلب ضمانات من الاتحاد الدولي للعبة بعدم وجود أية خلفيات سياسية خلال تواجده في كأس العالم.


وقال تاج عن مشاركة إيران: "نحتاج إلى عقد اجتماع مع مسؤولي الفيفا لضمان أنه إذا كنا سنشارك في كأس العالم فلا ينبغي ان تكون هناك قضايا جانبية أو خلافات بالنسبة لفريقنا".
وعلى صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مهدي تاج قال إن المسؤولين الكنديين سمحوا له بدخول البلاد لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) لكن الوفد الإيراني اختار عدم دخول البلاد بعد انتظار دام ثلاث ساعات واستجوابه في مطار تورونتو.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية عن تاج قوله "كنا جميعا نحمل تأشيرات دخول بل وتم فحص أوراقنا في تركيا أخبرونا أن لديهم أسئلة لنا وسألونا عما اذا كنا أعضاء في الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "أخبرناهم أن هناك 90 مليون عضو في الحرس الثوري في إيران. قالوا إننا لا نسمح بدخول أشخاص من هذه المنظمة قالوا إن هذه هي قوانين بلدنا.

واستطرد: "بعد فترة قالوا ان بإمكانكم الدخول لكننا قررنا العودة للبلاد لم يرحلونا وقررنا العودة بأنفسنا أخبرت الكنديين أنكم احتجزتم الوفد الإيراني في المطار لمدة ثلاث ساعات، وجعلتمونا ننتظر دون سبب".

وقال تاج إن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عرض إرسال طائرة لنقل الوفد الإيراني إلى كندا بعد عودتهم إلى تركيا، لكنهم رفضوا.

وكان جياني إنفانتينو أكد الخميس الماضي أن إيران ستخوض مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة رغم التوترات بين البلدين ورفض الفيفا" في وقت سابق طلب طهران باللعب في ملاعب بديلة بعيدا عن الولايات المتحدة.
