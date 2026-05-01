رئيس الفيفا: إيران ستشارك في كأس العالم وستلعب في أمريكا

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ​لكرة القدم (الفيفا) أن إيران ستخوض مبارياتها في كأس العالم بالولايات المتحدة وذلك ​في افتتاح مؤتمر الفيفا يوم الخميس في ‌غياب الوفد الإيراني الذي يسلط الضوء على التوترات والتحديات المحيطة بالبطولة.وقال ‌إنفانتينو "بادئ ذي بدء، بالطبع ستشارك إيران ‌في كأس العالم 2026. وبالطبع ستلعب إيران في الولايات المتحدة. والسبب في ذلك بسيط للغاية، علينا أن نتحد. هذه مسؤوليتي، مسؤوليتنا".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب للصحفيين يوم الخميس إنه "موافق" على مشاركة إيران في نهائيات البطولة التي ستقام في جوان وجويلية القادمين.وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "حسنا، إذا قال جياني ذلك، فأنا موافق. هل ​قال جياني ذلك؟... أتعلمون ماذا؟ دعوهم يلعبون. حسنا، جياني رائع، إنه صديقي. لقد تحدث عن ذلك. قلت له: افعل ما ⁠تشاء. يمكنك قبولهم. لست مضطرا لقبولهم. ربما يكون لديهم فريق جيد. هل لديهم فريق جيد؟".وتأهلت إيران لكن مشاركتها كانت محفوفة بالمصاعب ⁠إذ طلبت طهران ملاعب بديلة لإقامة المباريات على الأراضي الأمريكية.ورفض الفيفا الطلب وتمسك بالصورة الحالية لجدول المنافسات.وكان من المقرر أن يحضر مسؤولو الاتحاد الإيراني للعبة بينهم رئيسه مهدي تاج الاجتماع لكنهم عادوا من مطار تورونتو بسبب ما وصفته طهران بأنه "تصرف غير مقبول" من سلطات الهجرة الكندية رغم سفرهم بتأشيرات سارية.وأبرز الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء العقبات العملية والسياسية المحيطة بمشاركة إيران في كأس العالم، وهو البند الأكثر حساسية سياسيا على جدول أعمال الفيفا ​منذ شن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني حربا على إيران في فيفري.وتاج هو عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني. وقال مسؤولون كنديون إن قرارات الدخول اتُخذت على أساس كل حالة على حدة، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بدخول الأفراد المرتبطين بالحرس ⁠الثوري الإيراني الذي تصنفه أوتاوا منظمة إرهابية.وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني "يمكنني تقديم التأكيدات والحقائق ‌التالية. أولا، كما تعلمون، فإن الحرس الثوري الإيراني وجميع أعضائه مدرجون على قائمة المنظمات الإرهابية منذ عدة سنوات."يُحظر على أعضائه الدخول. لدينا سلسلة من عمليات الفحص، ونتخذ الإجراءات اللازمة. ولم يدخل أي عضو إلى البلاد. واتخذنا الإجراءات المناسبة".وتحرم هذه الواقعة المؤتمر من التمثيل المباشر لدولة تشكل مشاركتها في كأس العالم 2026 بالفعل محل نقاشات خلف الكواليس.وتتسم هذه القضية بخطورة خاصة نظرا لطبيعة هذه النسخة من البطولة التي تقام في ‌ثلاث دول.وستتطلب بطولة كأس العالم الموسعة التي تضم 48 ⁠فريقا، والتي تستضيفها كندا والولايات المتحدة والمكسيك، تنقل الفرق والمسؤولين والموظفين بشكل متكرر بين الولايات القضائية مما يثير احتمال أن تؤدي قيود التأشيرات أو خلافات دبلوماسية إلى تعقيد تخطيط بعض الدول.وقال وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن واشنطن لا تعارض مشاركة اللاعبين الإيرانيين في كأس العالم لكنه أضاف أنه لن يسمح للاعبين باصطحاب أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني.وخارج مركز المؤتمرات، تجمع حوالي 30 متظاهرا متشحين ‌بالأعلام الإيرانية ويحملون لافتات ⁠للتعبير عن رغبتهم في تغيير النظام في إيران. هتف المتظاهرون دعما للمعارض الإيراني رضا بهلوي.وهتف المحتشدون "الحرس الثوري الإيراني إرهابي"، و"لا اتفاق مع الإرهابيين"، و"يا فيفا، يا فيفا، لا اتفاق مع الإرهابيين".