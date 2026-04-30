جريمة مقتل فتاة في تطاوين: مساعد وكيل الجمهورية يوضّح بعض الملابسات وينفي الروايات المتداولة

تطاوين: التحقيقات متواصلة في جريمة قتل فتاة والاعتداء على والدتها

تطاوين — كشف مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، نضال لبيض، عن مستجدات التحقيق في جريمة مقتل فتاة والاعتداء على والدتها، التي جدّت يوم الاثنين.


وأوضح المصدر القضائي أن خال الضحية تقدّم إلى فرقة الشرطة العدلية للإعلام بفقدان الاتصال بشقيقته وابنتها، مشيرًا إلى أن ابن شقيقته يرقد بقسم العناية المركزة بمستشفى سهلول إثر تعرضه لحادث مرور. وعلى إثر ذلك، أذنت النيابة العمومية بمرافقته إلى منزل العائلة واقتحامه، حيث تم العثور على جثة الفتاة، في حين كانت والدتها لا تزال على قيد الحياة.

وأضاف أن الأبحاث ما تزال جارية ولم يتم إلى حد الآن تحديد الفاعل الأصلي، في انتظار استقرار الحالة الصحية لوالدة الضحية وسماع أقوالها. كما أشار إلى حجز أدوات يُشتبه في استعمالها في تنفيذ الجريمة داخل المنزل.


وفي ما يتعلق بالروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بشأن تورط أحد أفراد العائلة أو وجود علاقة بالمخدرات، نفى المصدر القضائي هذه المعطيات، مؤكدًا أنه لا توجد قرائن تثبت تلك الفرضيات، كما شدد على أن موضوع المخدرات غير مطروح في ملف القضية.

ودعا مساعد وكيل الجمهورية إلى تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.
