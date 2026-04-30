فرانشيسكا البانيزي من تونس: "لا حياد أمام الابادة ...والتضامن مع فلسطين دفاع عن انسانيتنا المشتركة"

Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 07:55
      
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن "الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن إنسانيتنا المشتركة، وعن القيم التي تضمن الحرية والكرامة للجميع"، معتبرة أن الحياد تجاه ما يحدث في قطاع غزة يعد "دعما مباشرا للاحتلال وتواطؤا مع الإبادة".

وأوضحت ألبانيزي، خلال لقاء تفاعلي حاشد نظمته دار سيراس للنشر اليوم الاربعاء ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب، أن القضية الفلسطينية تجاوزت إطارها الجغرافي لتصبح "مرآة أخلاقية" تعكس واقع النظام الدولي، مشددة على أن "الصمود" الفلسطيني ليس مجرد مقاومة، بل هو قدرة أسطورية على الحفاظ على الهوية والوجود في وجه محاولات المحو.


تثمين الموقف التونسي وسلاح المقاطعة

وفي سياق متصل، حيت ألبانيزي الموقف التونسي في نصرة الحق الفلسطيني، مبرزة النجاح الكبير الذي حققته حملات مقاطعة العلامات التجارية الكبرى في تونس. واعتبرت أن نجاح المقاطعة محليا يعد نموذجا ملهما لجدوى المقاومة المدنية، مؤكدة أن "المستهلك الواعي يمتلك تأثيرا فعليا على سلاسل التمويل"، وأن هذا السلاح أثبت فاعليته في الضغط على القوى الداعمة للكيان الصهيوني وإيصال رسالة رفض شعبية حازمة.


المثقف كمرآة للحقيقة

واستحضرت المسؤولة الأممية إسهامات المفكر الراحل إدوارد سعيد، لاسيما في كتابه "المثقف والسلطة"، مؤكدة على ضرورة أن يكون المثقف "مرآة صادقة للمجتمع" يكتب الحقيقة ويدون الراهن دون تجميل، لأن هذه الكتابات تمثل الوثيقة التاريخية التي ستحفظ الذاكرة من التزييف. كما أشارت إلى تقاطع فكر سعيد مع أنطونيو غرامشي في صياغة نموذج المثقف الذي يربط المعرفة بالنضال الفعلي.

نقد جشع المنظومات العالمية

وعلى صعيد آخر، انتقدت ألبانيزي ما وصفته بـ "الجشع" الذي يطبع عمل منظومات الكراء ومنصات التأجير العالمية، مؤكدة أنها تغلب الربح المادي على الحقوق الإنسانية الأساسية. وأشارت إلى أن هذه المنظومات تفرض أثمانا باهظة لا تراعي الفئات الهشة كالطلبة والعمال، واصفة هذه الممارسات بأنها امتداد لنفس العقلية الرأسمالية التي تتجاهل آلام المستضعفين لتحقيق مكاسب مالية ضيقة.

"عندما ينام العالم".. صرخة من تونس

وفي التقديم الذي كتبته في مؤلفها الجديد "عندما ينام العالم: روايات وأصوات وجراح من فلسطين" (Quand le monde dort, Récits, Voix Et Blessures De LA PALESTINE) الصادر عن دار سيراس للنشر، أعربت ألبانيزي عن سعادتها بصدور هذا المؤلف الذي صيغت كلماته في تونس، مشيرة إلى أن هذا البلد قدم لها الكثير خلال سنوات عملها الأربع الأخيرة التي خصصتها لتوثيق الإبادة الجماعية.

وبينت أن الكتاب يضم أصواتا إنسانية حية لنساء ورجال وأطفال يواجهون الظلم اليومي، من الطفلة الشهيدة في غزة إلى الجراح الذي شهد دمار البشرية، وصولا إلى الفنانة المغتربة "ملاك". وهي أصوات تجتمع، حسب قولها، لتقول "لا" للرعب، في محاولة لصياغة أمل صامد في قلب الكارثة.

يذكر أن فرانشيسكا ألبانيزي هي حقوقية وأكاديمية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وصدر لها سابقا مؤلفات بارزة منها "Palestinian Refugees In International Law" (2020) وكتاب "J'accuse" (2023).
