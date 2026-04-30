طيران الإمارات تُدخل “ستارلينك” إلى طائرات A380 لتعزيز تجربة الاتصال الجوي
بلاغ صحفي - أعلنت طيران الإمارات عن إنجاز أول عملية تركيب لنظام الإنترنت اللاسلكي ستارلينك من الجيل الجديد على متن طائرات إيرباص A380، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة السفر الجوي.
سرعة اتصال تفوق الألف ضعفوأوضحت الشركة أن الأنظمة السابقة كانت توفر سرعة تقل عن 1 ميغابت/ثانية، في حين سيتيح النظام الجديد سرعات أعلى بنحو 1000 مرة، بفضل تركيب 3 هوائيات ستارلينك على كل طائرة، ما يمكّن المسافرين من التصفح والبث المباشر والعمل بسلاسة حتى على ارتفاع 40 ألف قدم.
أول طائرة تعود إلى دبيوقد عادت أول طائرة مجهزة بهذه التقنية إلى دبي بعد استكمال عمليات التركيب والحصول على الشهادات اللازمة في المملكة المتحدة، على أن يتم تعميم الخدمة تدريجياً خلال 2026 على أسطول A380.
كما ستكون الخدمة مجانية لجميع الركاب في مختلف درجات السفر، مع إمكانية استخدام الأجهزة الشخصية بسهولة، إضافة إلى خطط مستقبلية لدمج البث التلفزي المباشر عبر النظام.
إنجاز هندسي لطائرة عملاقةويمثل إدماج “ستارلينك” في طائرة A380، التي تعد أكبر طائرة ركاب في العالم، تحدياً تقنياً خاصاً، حيث تم تصميم النظام ليتلاءم مع هيكل الطائرة ذات الطابقين، مع قدرة اتصال تتجاوز 2 غيغابت/ثانية.
كما تتميز الطائرة بعدد أكبر من نقاط الاتصال اللاسلكي مقارنة بطائرات بوينغ 777، بما يضمن تجربة اتصال مستقرة لجميع الركاب.
انتشار الخدمة وتوسّعهاوقد استفاد أكثر من 650 ألف مسافر حتى الآن من خدمة “ستارلينك” على متن رحلات طيران الإمارات، فيما تم تجهيز 25 طائرة بوينغ 777-300ER بهذه التقنية إلى حد الآن.
استثمار متواصل في تجربة المسافرويأتي هذا التطوير ضمن برنامج تحديث واسع يشمل 93 طائرة، مع إدخال الدرجة السياحية الممتازة، وتحديث مقصورات الدرجة الأولى ورجال الأعمال، إلى جانب تطوير أنظمة الترفيه التي توفر أكثر من 6500 قناة.
كما تواصل الشركة الاستثمار في التكوين، حيث افتتحت مركزاً جديداً للتدريب سنة 2025 بكلفة 8 ملايين دولار لتأهيل نحو 25 ألف من طاقم الضيافة.
تجربة سفر أكثر اتصالاًويمثل إدخال “ستارلينك” خطوة إضافية في مسار رقمنة تجربة السفر، بما يتيح للركاب البقاء على اتصال دائم وكأنهم في منازلهم، حتى أثناء التحليق في الأجواء.
