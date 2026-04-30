طيران الإمارات تُدخل “ستارلينك” إلى طائرات A380 لتعزيز تجربة الاتصال الجوي

سرعة اتصال تفوق الألف ضعف





أول طائرة تعود إلى دبي





إنجاز هندسي لطائرة عملاقة



انتشار الخدمة وتوسّعها



استثمار متواصل في تجربة المسافر



تجربة سفر أكثر اتصالاً



أعلنت طيران الإمارات عن إنجازلنظام الإنترنت اللاسلكي ستارلينك من الجيل الجديد على متن طائرات إيرباص A380، في خطوة تهدف إلىفي تجربة السفر الجوي.وأوضحت الشركة أن الأنظمة السابقة كانت توفر سرعة تقل عن، في حين سيتيح النظام الجديد سرعات أعلى بنحو، بفضل تركيبعلى كل طائرة، ما يمكّن المسافرين من التصفح والبث المباشر والعمل بسلاسة حتى على ارتفاعوقد عادت أول طائرة مجهزة بهذه التقنية إلى دبي بعد استكمال عمليات التركيب والحصول على الشهادات اللازمة في المملكة المتحدة، على أن يتمعلى أسطول A380.كما ستكون الخدمةفي مختلف درجات السفر، مع إمكانية استخدام الأجهزة الشخصية بسهولة، إضافة إلى خطط مستقبلية لدمج البث التلفزي المباشر عبر النظام.ويمثل إدماج “ستارلينك” في طائرة A380، التي تعد، تحدياً تقنياً خاصاً، حيث تم تصميم النظام ليتلاءم مع هيكل الطائرة ذات الطابقين، مع قدرة اتصال تتجاوزكما تتميز الطائرة بعدد أكبر من نقاط الاتصال اللاسلكي مقارنة بطائرات بوينغ 777، بما يضمن تجربة اتصال مستقرة لجميع الركاب.وقد استفاد أكثر منحتى الآن من خدمة “ستارلينك” على متن رحلات طيران الإمارات، فيما تم تجهيزبهذه التقنية إلى حد الآن.ويأتي هذا التطوير ضمن برنامج تحديث واسع يشمل، مع إدخال الدرجة السياحية الممتازة، وتحديث مقصورات الدرجة الأولى ورجال الأعمال، إلى جانب تطوير أنظمة الترفيه التي توفر أكثر منكما تواصل الشركة الاستثمار في التكوين، حيث افتتحت مركزاً جديداً للتدريب سنة 2025 بكلفةلتأهيل نحومن طاقم الضيافة.ويمثل إدخال “ستارلينك” خطوة إضافية في مسار، بما يتيح للركاب البقاء على اتصال دائم وكأنهم في منازلهم، حتى أثناء التحليق في الأجواء.