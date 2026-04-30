Babnet   Latest update 10:09 Tunis

طيران الإمارات تُدخل “ستارلينك” إلى طائرات A380 لتعزيز تجربة الاتصال الجوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/a380_.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 08:57
      
بلاغ صحفي - أعلنت طيران الإمارات عن إنجاز أول عملية تركيب لنظام الإنترنت اللاسلكي ستارلينك من الجيل الجديد على متن طائرات إيرباص A380، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة السفر الجوي.

سرعة اتصال تفوق الألف ضعف

وأوضحت الشركة أن الأنظمة السابقة كانت توفر سرعة تقل عن 1 ميغابت/ثانية، في حين سيتيح النظام الجديد سرعات أعلى بنحو 1000 مرة، بفضل تركيب 3 هوائيات ستارلينك على كل طائرة، ما يمكّن المسافرين من التصفح والبث المباشر والعمل بسلاسة حتى على ارتفاع 40 ألف قدم.

أول طائرة تعود إلى دبي

وقد عادت أول طائرة مجهزة بهذه التقنية إلى دبي بعد استكمال عمليات التركيب والحصول على الشهادات اللازمة في المملكة المتحدة، على أن يتم تعميم الخدمة تدريجياً خلال 2026 على أسطول A380.

كما ستكون الخدمة مجانية لجميع الركاب في مختلف درجات السفر، مع إمكانية استخدام الأجهزة الشخصية بسهولة، إضافة إلى خطط مستقبلية لدمج البث التلفزي المباشر عبر النظام.

إنجاز هندسي لطائرة عملاقة

ويمثل إدماج “ستارلينك” في طائرة A380، التي تعد أكبر طائرة ركاب في العالم، تحدياً تقنياً خاصاً، حيث تم تصميم النظام ليتلاءم مع هيكل الطائرة ذات الطابقين، مع قدرة اتصال تتجاوز 2 غيغابت/ثانية.

كما تتميز الطائرة بعدد أكبر من نقاط الاتصال اللاسلكي مقارنة بطائرات بوينغ 777، بما يضمن تجربة اتصال مستقرة لجميع الركاب.

انتشار الخدمة وتوسّعها

وقد استفاد أكثر من 650 ألف مسافر حتى الآن من خدمة “ستارلينك” على متن رحلات طيران الإمارات، فيما تم تجهيز 25 طائرة بوينغ 777-300ER بهذه التقنية إلى حد الآن.

استثمار متواصل في تجربة المسافر

ويأتي هذا التطوير ضمن برنامج تحديث واسع يشمل 93 طائرة، مع إدخال الدرجة السياحية الممتازة، وتحديث مقصورات الدرجة الأولى ورجال الأعمال، إلى جانب تطوير أنظمة الترفيه التي توفر أكثر من 6500 قناة.

كما تواصل الشركة الاستثمار في التكوين، حيث افتتحت مركزاً جديداً للتدريب سنة 2025 بكلفة 8 ملايين دولار لتأهيل نحو 25 ألف من طاقم الضيافة.

تجربة سفر أكثر اتصالاً

ويمثل إدخال “ستارلينك” خطوة إضافية في مسار رقمنة تجربة السفر، بما يتيح للركاب البقاء على اتصال دائم وكأنهم في منازلهم، حتى أثناء التحليق في الأجواء.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328375

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
24°-16
20°-14
26°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>