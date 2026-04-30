تصفيات “بال”: داكار السنغالي يهزم الفتح الرباطي 67-66 في مباراة مشوّقة

حقق نادي داكار السنغالي فوزًا ثمينًا على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة، مساء الأربعاء، في ختام الجولة الثالثة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال” في نسختها السادسة.وكان الأهلي المصري قد تفوق في وقت سابق على ماكتاون النيجيري بنتيجةضمن نفس الجولة.ويتصدر النادي الإفريقي الترتيب برصيدبعد ضمان تأهله إلى المرحلة النهائية، فيما يحتل الفتح الرباطي المركز الثاني بـمناصفة مع الأهلي المصري.ويأتي نادي داكار في المركز الرابع بـرفقة ماكتاون النيجيري، في حين يتذيل شبيبة أبيدجان الإيفواري الترتيب بـ* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري:* الفتح الرباطي المغربي – داكار السنغالي:* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري (* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري (* شبيبة أبيدجان – داكار السنغالي (* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (* داكار السنغالي – ماكتاون النيجيري (* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (ويتأهل أصحابمن مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي، في انتظار استكمال بقية المواجهات لتحديد الترتيب النهائي.