تصفيات “بال”: داكار السنغالي يهزم الفتح الرباطي 67-66 في مباراة مشوّقة
حقق نادي داكار السنغالي فوزًا ثمينًا على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة 67-66، مساء الأربعاء، في ختام الجولة الثالثة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال” في نسختها السادسة.
وكان الأهلي المصري قد تفوق في وقت سابق على ماكتاون النيجيري بنتيجة 89-80 ضمن نفس الجولة.
ترتيب المجموعةويتصدر النادي الإفريقي الترتيب برصيد 6 نقاط بعد ضمان تأهله إلى المرحلة النهائية، فيما يحتل الفتح الرباطي المركز الثاني بـ5 نقاط مناصفة مع الأهلي المصري.
ويأتي نادي داكار في المركز الرابع بـ4 نقاط رفقة ماكتاون النيجيري، في حين يتذيل شبيبة أبيدجان الإيفواري الترتيب بـ3 نقاط.
نتائج الجولة الثالثة* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري: 89-80
* الفتح الرباطي المغربي – داكار السنغالي: 66-67
بقية البرنامجالجمعة 1 ماي 2026
* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري (15:00)
* شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري (18:00)
السبت 2 ماي 2026
* شبيبة أبيدجان – داكار السنغالي (15:00)
* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (18:00)
الأحد 3 ماي 2026
* داكار السنغالي – ماكتاون النيجيري (15:00)
* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
نظام التأهلويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي، في انتظار استكمال بقية المواجهات لتحديد الترتيب النهائي.
