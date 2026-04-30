حمدي حشاد: تونس قد تشهد ظاهرة “السوبر نينو” وارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة بين ماي وجويلية

Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 10:57
      
حذّر المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد من تسجيل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة خلال الفترة الممتدة بين ماي وجويلية 2026، في ظل ما يُعرف بظاهرة “السوبر نينو”.



وأوضح حشاد، في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أن تنبيه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بشأن موجة الحرارة المرتقبة يستند إلى دراسات علمية دقيقة، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد تصاعد نسق الاحترار.



وبيّن أن هذه الظاهرة تتمثل في ارتفاع غير مسبوق لحرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المناخ العالمي، من خلال موجات حرّ شديدة واضطرابات مناخية واسعة.


وأكد الخبير أن الفترة القادمة قد تشهد:

* حرارة تُعد الأعلى منذ 150 سنة
* ارتفاعاً قد يتجاوز 4 درجات مقارنة بالمعدلات العادية

وأضاف أن حرارة البحار والمحيطات سجلت بالفعل مستويات مرتفعة بشكل لافت، وهو ما يعزز فرضية دخول العالم مرحلة من التطرف المناخي خلال الأشهر القادمة.
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
