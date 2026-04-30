التصفيات الافريقية المؤهلة لمسابقة كرة القدم للسيدات بأولمبياد 2028 - القرعة تضع المنتخب التونسي في مواجهة نظيره السنيغالي في الدور الثاني

وضعت عملية القرعة الخاصة بالتصفيات الإفريقية لمسابقة كرة القدم للسيدات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028 المنتخب التونسي في مواجهة نظيره السنيغالي في الدور الثاني.وستقام مباراة الذهاب في تونس في حين ستجرى مقابلة الاياب في السنغال في الفترة الممتدة من 5 الى 13 اكتوبر القادم.وفي صورة التاهل الى الدور الثالث المقرر بين 23 فيفري و6 مارس 2027، يلاقي المنتخب التونسي المترشح من المواجهة المزدوجة التي ستجمع بين منتخبي البينين ومالي.وتدور التصفيات على 5 أدوار تأهيلية ليصعد في أعقابها منتخبان لتمثيل إفريقيا في مسابقة كرة القدم للسيدات ضمن الأولمبياد القادم المقرر من 11 إلى 29 جويلية 2028.