الشروع في محاكمة الصحفي زياد الهاني

شرعت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، اليوم في محاكمة الصحفي زياد الهاني الذي أحيل على أنظارها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات .

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أذنت باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مع احالته على المجلس الجناحي إثر سماعه يوم الجمعة الفارط ، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بسبب تدوينة تطرق فيها الى معطيات قضائية .

