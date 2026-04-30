الشروع في محاكمة الصحفي زياد الهاني
شرعت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، اليوم في محاكمة الصحفي زياد الهاني الذي أحيل على أنظارها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات .
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أذنت باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مع احالته على المجلس الجناحي إثر سماعه يوم الجمعة الفارط ، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بسبب تدوينة تطرق فيها الى معطيات قضائية .
