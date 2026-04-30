الشروع في محاكمة الصحفي زياد الهاني

شرعت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، اليوم في محاكمة الصحفي زياد الهاني الذي أحيل على أنظارها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات .وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قد أذنت باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مع احالته على المجلس الجناحي إثر سماعه يوم الجمعة الفارط ، من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بسبب تدوينة تطرق فيها الى معطيات قضائية .