باعث المعهد الخاص ينفي “الاعتداء المتعمد” على تلميذ ويؤكد: الإصابة حدثت عرضاً داخل المدرسة
جدّدت حادثة إصابة تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة داخل أحد المعاهد الخاصة بالعاصمة الجدل حول السلامة داخل المؤسسات التربوية، بعد تعرضه لجرح غائر على مستوى الوجه بطول 12 سنتيمتراً استوجب 25 غرزة وشهادة طبية بـ25 يوماً.
رواية العائلة: إصابة خطيرة داخل القسمتفيد معطيات العائلة أن التلميذ تعرّض لإصابة بليغة داخل القسم، حيث تم إعلامهم في البداية بأن الأمر يتعلق بـ"ضربة خفيفة"، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن الجرح عميق ويتطلب تدخلاً طبياً دقيقاً في الجراحة والتجميل.
وأكدت والدة التلميذ أن ابنها نُقل إلى المستشفى في حالة صدمة، مشيرة إلى أن الأطباء شددوا على ضرورة متابعة صحية طويلة لتفادي آثار دائمة على مستوى الوجه.
باعث المؤسسة: “لا وجود لاعتداء متعمد”في المقابل، نفى باعث المدرسة الخاصة حمدي الغانمي، في تصريح لإذاعة “مساك”، ما تم تداوله بشأن وجود اعتداء متعمد بين التلاميذ.
وأوضح أن الحادثة لا تندرج ضمن “عراك” أو “اعتداء مباشر”، بل حصلت بصفة عرضية، مشيراً إلى أن أستاذة التربية التشكيلية كانت قد طلبت من التلاميذ إحضار أداة Cutter في إطار الدرس.
وأضاف أن الواقعة جدّت قبل انطلاق حصة التربية التشكيلية، وتحديداً إثر حصة التربية البدنية، حيث قامت تلميذة بإخراج الأداة، قبل أن يتداولها بعض التلاميذ فيما بينهم، لتصيب أحدهم زميله على مستوى الوجه عن غير قصد.
