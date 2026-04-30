باعث المعهد الخاص ينفي “الاعتداء المتعمد” على تلميذ ويؤكد: الإصابة حدثت عرضاً داخل المدرسة

رواية العائلة: إصابة خطيرة داخل القسم





باعث المؤسسة: “لا وجود لاعتداء متعمد”



جدّدت حادثة إصابة تلميذ يبلغ من العمرداخل أحد المعاهد الخاصة بالعاصمة الجدل حول السلامة داخل المؤسسات التربوية، بعد تعرضه لجرح غائر على مستوى الوجه بطولاستوجبوشهادة طبية بـتفيد معطيات العائلة أن التلميذ تعرّض لإصابة بليغة داخل القسم، حيث تم إعلامهم في البداية بأن الأمر يتعلق بـ"ضربة خفيفة"، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن الجرح عميق ويتطلب تدخلاً طبياً دقيقاً في الجراحة والتجميل.وأكدت والدة التلميذ أن ابنها نُقل إلى المستشفى في حالة صدمة، مشيرة إلى أن الأطباء شددوا على ضرورة متابعة صحية طويلة لتفادي آثار دائمة على مستوى الوجه.في المقابل، نفى باعث المدرسة الخاصة، في تصريح لإذاعة “مساك”، ما تم تداوله بشأن وجود اعتداء متعمد بين التلاميذ.وأوضح أن الحادثة لا تندرج ضمن “عراك” أو “اعتداء مباشر”، بل حصلت، مشيراً إلى أن أستاذة التربية التشكيلية كانت قد طلبت من التلاميذ إحضار أداةفي إطار الدرس.وأضاف أن الواقعة جدّت قبل انطلاق حصة التربية التشكيلية، وتحديداً إثر حصة التربية البدنية، حيث قامت تلميذة بإخراج الأداة، قبل أن يتداولها بعض التلاميذ فيما بينهم، لتصيب أحدهم زميله على مستوى الوجه