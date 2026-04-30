Babnet   Latest update 10:09 Tunis

باعث المعهد الخاص ينفي “الاعتداء المتعمد” على تلميذ ويؤكد: الإصابة حدثت عرضاً داخل المدرسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f315ebe3c389.93431681_khjqfenimoglp.jpg>
Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 09:39
      
جدّدت حادثة إصابة تلميذ يبلغ من العمر 12 سنة داخل أحد المعاهد الخاصة بالعاصمة الجدل حول السلامة داخل المؤسسات التربوية، بعد تعرضه لجرح غائر على مستوى الوجه بطول 12 سنتيمتراً استوجب 25 غرزة وشهادة طبية بـ25 يوماً.

رواية العائلة: إصابة خطيرة داخل القسم

تفيد معطيات العائلة أن التلميذ تعرّض لإصابة بليغة داخل القسم، حيث تم إعلامهم في البداية بأن الأمر يتعلق بـ"ضربة خفيفة"، قبل أن يتبيّن لاحقاً أن الجرح عميق ويتطلب تدخلاً طبياً دقيقاً في الجراحة والتجميل.

وأكدت والدة التلميذ أن ابنها نُقل إلى المستشفى في حالة صدمة، مشيرة إلى أن الأطباء شددوا على ضرورة متابعة صحية طويلة لتفادي آثار دائمة على مستوى الوجه.


باعث المؤسسة: “لا وجود لاعتداء متعمد”

في المقابل، نفى باعث المدرسة الخاصة حمدي الغانمي، في تصريح لإذاعة “مساك”، ما تم تداوله بشأن وجود اعتداء متعمد بين التلاميذ.

وأوضح أن الحادثة لا تندرج ضمن “عراك” أو “اعتداء مباشر”، بل حصلت بصفة عرضية، مشيراً إلى أن أستاذة التربية التشكيلية كانت قد طلبت من التلاميذ إحضار أداة Cutter في إطار الدرس.

وأضاف أن الواقعة جدّت قبل انطلاق حصة التربية التشكيلية، وتحديداً إثر حصة التربية البدنية، حيث قامت تلميذة بإخراج الأداة، قبل أن يتداولها بعض التلاميذ فيما بينهم، لتصيب أحدهم زميله على مستوى الوجه عن غير قصد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328376

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet25°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-17
24°-16
20°-14
26°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>