قضية الفساد المالي باتصالات تونس: تأجيل محاكمة نبيل الشايبي إلى غرة جوان

شرعت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة صباح اليوم في النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM المتهم فيها رجل الأعمال نبيل الشايبي، وقد قررت المحكمة تاخير المحاكمة لجلسة غرة جوان المقبل لإنتظار نتيجة الإختبارات القضائية المأذون لها بخصوص القضية .وقد كان منطلق القضية اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة اثر الثورة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق شركة اتصالات تونس ضد رجل الأعمال نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا على عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين وابرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية و التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج "عليسة" بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع.