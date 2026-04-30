Babnet   Latest update 11:46 Tunis

قضية الفساد المالي باتصالات تونس: تأجيل محاكمة نبيل الشايبي إلى غرة جوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6631122b0b98d0.68638356_qefnlhigjmkpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 10:36 قراءة: 1 د, 3 ث
      
شرعت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة صباح اليوم في النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM المتهم فيها رجل الأعمال نبيل الشايبي، وقد قررت المحكمة تاخير المحاكمة لجلسة غرة جوان المقبل لإنتظار نتيجة الإختبارات القضائية المأذون لها بخصوص القضية .
وقد كان منطلق القضية اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة اثر الثورة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق شركة اتصالات تونس ضد رجل الأعمال نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا على عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين وابرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية و التعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج "عليسة" بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328382

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet27°
27° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-16
20°-14
26°-12
29°-15
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>