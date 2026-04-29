وزارة الداخلية : إجراءات مرورية استثنائية بمناسبة مقابلة الترجي الرياضي و النادي الصفاقسي

أعلنت وزارة الداخلية أنه يُحجر غدا الخميس وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم واحد، وذلك في الجُزء الممتد بين مُفترق شوشة رادس ومُفترق بُرج الوزير الزهراء بداية من السّاعة الحادية عشرة والنصف صباحا إلى غاية الساعة السابعة مساء ، ما عدى القاصدين الملعب والحاملين للتذاكر والاشتراكات .يأتي ذلك بمناسبة مقابلة الجولة الثانية عشرة اياب لبطولة الرابطة المحترمة الأولى لكرة القدم التي ستدور على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي ، وفق بلاغ أصدرته الوزارة اليوم.وبينت الوزارة أن فتح أبواب الدخول يكون علــى الساعـة منتصف النهار و النصف ويُستحسن القدُوم في أوقـات مُبكّرة ، مشيرة الى انه يتعيّـن على حاملـي الاشتراكات الاستظهار بهـا وُجُوبـا بجميــع البوّابــات المتقدّمـة (مدخل الملعب من ناحية السريعة - مفترق وادي مليان - مفترق نوبو - مُفترق شوشة رادس.وأوضحت الوزارة في بلاغها أن الدخول إلى المآوي الشرفيّة يكون فقط عبر المدخل الرّئيسي لحاملي تذاكر المقصورات والصحفيين والضيُوف ، مع تخصيص المأوى الجنوبي لأصحاب الإشتراكات وتذاكر الدخول.وأضافت أنه يمكن الوصول الى المأوى الجنوبي عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مُفترق بُرج الوزير الزهراء فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون أو عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 فمُفترق شوشة رادس ثمّ مُفترق المدينة الجديدة في اتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون ، أو عبر مُفترق نوبُو فمُفترق القرية المُتوسّطيّة ثمّ الانعراج يسارا اتجاه المأوى الجنوبي .كما تم تخصيص المأوى الشمالي لأصحاب الإشتراكات ويُمكنُ الوُصول إليه عبر مُحوّل الملعب ثمّ المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا إتجاه المأوى الشمالي عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مُرُورا بشوشة رادس ثمّ الانعراج يمينا اتجاه المدخل الرّئيسي ومنهُ اتجاه المأوى الشمالي ، أوعبر مُفترق نوبو فمُفترق القرية المتوسطية ثم الانعراج يمينا اتجاه المأوى الشمالي.وأكدت وزارة الداخلية على ضرُورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة، داعية كافة مُستعملي الطريق إلى تجنب إستعمال الطريق الرّابطة بين رادس والزهراء مُرُورا بمُفترق فرحات حشاد (نوبـو) أثناء خُرُوج الجماهير الرّياضيّة.كما دعت قاصدي المدينة الجديدة و الياسمينات الى المرور عبر محول "السان جاك" عوضا عن شوشة رادس.