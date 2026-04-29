المدرسة الوطنية للادارة تحتضن سلسلة محاضرات حول التجربة اليابانية في مجالات التنمية والادارة العمومية

انطلقت، يوم أمس الثلاثاء 28 أفريل 2026، بالمدرسة الوطنية للإدارة سلسلة جديدة من المحاضرات لفائدة طلبة المرحلة العليا، وذلك في إطار برنامج التعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA Chair)، بهدف التعريف بالتجربة اليابانية في مجالات التنمية والإدارة العمومية.وتندرج هذه المحاضرات، التي تنظمها، إدارة تكوين الإطارات العليا والمتوسطة، في اطار تعزيز قدرات الإطارات التونسية والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية خاصة في مجالات الاقتصاد والصناعة والسياسات العمومية المالية والجبائية.وافتتحت هذه السلسلة مديرة المدرسة، خولة العبيدي، إلى جانب مديرة مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس، أين تم التأكيد على أهمية دعم الشراكة التونسية اليابانية في مجالات التكوين وتبادل الخبرات.وفي هذا السياق، قدم الأستاذ الجامعي الياباني، ماكوتو توبي، محاضرة باللغة الإنقليزية حول النظام الصحي باليابان تناول خلالها أسس منظومة الرعاية الصحية وآليات تمويلها، إلى جانب التحديات المرتبطة باستدامتها المالية وسياسات الوقاية والإصلاحات المعتمدة لمجابهة التحولات الديموغرافية والصحية.وشهدت المحاضرة حضور ممثلين عن عدد من الوزارات على غرار وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قبل أن يتم في ختامها فتح باب النقاش وتبادل الآراء مع المشاركين.