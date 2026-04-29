فعاليات دولية وعروض فنية تثري برنامج معرض تونس الدولي للكتاب الخميس 30 أفريل 2026

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 14:04
      
يتضمن البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب ليوم الخميس 30 أفريل 2026، سلسلة من الفعاليات الفكرية والثقافية المتنوعة، من أبرزها جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي والذكاء الاصطناعي" إلى جانب حفل تسليم جوائز المعرض وتكريم عدد من المبدعين وأنشطة دولية وعروض فنية.

وينطلق البرنامج، صباحا، بجلسة حوارية تتناول إشكاليات الاتصال الثقافي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث سيتم التطرق إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على الخصوصية الثقافية والإنسانية ودور "الاتصال الناعم" والذكاء العاطفي في إنجاح التحول الرقمي، مع طرح تساؤلات حول سبل الحفاظ على الهوية الإنسانية في عصر التكنولوجيا.


ويخصص حيز هام من البرنامج في الفترة المسائية، لتسليم جوائز المعرض التي تمنح سنويا تشجيعا على الإبداع الأدبي والفكري والترجمة والنشر.


وتشمل هذه الجوائز ثماني فئات من بينها جائزة البشير خريف للرواية وجائزة علي الدوعاجي للأقصوصة وجائزة مصطفى خريف للشعر إلى جانب جوائز في الدراسات الإنسانية والترجمة وأدب الطفل والنشر.

كما يتضمن البرنامج جلسة حوارية حول دور الثقافة في البناء الوطني بإدارة، محمد المنصف الشابي، فضلا عن قراءات شعرية تنطلق بداية من الساعة السادسة مساء.

وفي إطار الانفتاح على التجارب الدولية، يحتضن المعرض عددا من الأنشطة التي تنظمها سفارات وهياكل ثقافية، من بينها عرض للرواية البوليسية في صيغة رقمية للمعهد الفرنسي بتونس إضافة إلى ورشة حول أدب الطفل السويدي ومعرض مصغر لكتب الأطفال المترجمة.

كما تشارك إندونيسيا بعروض فنية تتضمن رقصات تقليدية على غرار "Muara Zapin Tari" و"Melayu Zapin Tari" ووصلات غنائية فضلا عن جلسة حوارية حول الإسلام في السياق الإندونيسي والإنساني.
