"هل ترامب متزن عقليا ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة؟".. كيف رد وزير الحرب؟

I asked Secretary Hegseth a straightforward, yes or no question today: Is Donald Trump mentally stable enough to be Commander in Chief?



— Congresswoman Sara Jacobs (@RepSaraJacobs) April 29, 2026

نشرت النائبة الأمريكية، سارة جاكوبس، مقطع فيديو لرد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، على سؤال وجهته له إن كان الرئيس دونالد ترامب "متزنا عقليا أم لا".ونشرت النائبة الأمريكية الفيديو على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" من جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي بعنوان "طلب ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2027"، في مبنى الكابيتول.وعلقت النائبة على الفيديو قائلة: "سألت الوزير هيغسيث اليوم سؤالا مباشرا، إجابته بنعم أو لا: هل يتمتع دونالد ترامب بالاتزان العقلي الكافي ليكون قائدا أعلى للقوات المسلحة؟ لم يُجب بنعم. وهذا يُشير إلى الكثير".وفي الفيديو المنشور استشهدت جاكوبس بعدة تدوينات لترامب عن الحرب على إيران، قائلة: "لم يتوقف هاتف مكتبي عن استقبال مكالمات قلقة عن الصحة العقلية للرئيس وإن كان قادرا على الخدمة كالقائد الأعلى للقوات المسلحة.. وعليه السيد الوزير انت مع الرئيس كثيرا ويؤلمني أن اسأل هذا عن الرئيس، هل تعتقد أن الرئيس متزن عقليا بما فيه الكفاية ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة؟".ورد الوزير قائلا: "هل سألت السؤال ذاته عن جو بايدن (الرئيس الأمريكي السابق) على مدى أربع سنوات؟" لترد النائب قائلة: "السيد الوزير، جو بايدن ليس الرئيس والسيد ترامب هو الرئيس لسنة ونصف وأنا.." ليقاطعها هيغسيث قائلا: "لا لم تفعلي (طرح السؤال على بايدن) وأنا لن أنخرط في مستوى الاستخفاف الذي تلقينه على القائد الأعلى.. القائد الأعلى ذو نظرة ثاقبة وأكثر القادة ذكاء على مدى أجيال.."وتابع هيغسيث مخاطبا النائب الأمريكية: "أنت تريدين توجيه هذا السؤال بعد أن قمت أنت وزملاؤك الديمقراطيون بالدفاع عن جو بايدن الذي كان بالكاد يستطيع الكلام؟..".