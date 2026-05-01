البطولة الافريقية للمصارعة (مصارعة حرة) - محمد بن حامد يحرز برونزية وزن 71 كلع لفئة الاصاغر

أحرز التونسي محمد بن حامد الميدالية البرونزية لصنف الأصاغر في المصارعة الحرة (وزن 71 كلغ) ضمن منافسات البطولة الافريقية للمصارعة للأصاغر والأواسط والأكابر (فتيانا وفتيات) المقامة حاليا بمدينة الاسكندرية المصرية.

وكانت منتخب الوسطيات توج ب5 ميداليات في المصارعة النسائية موزعة بين 4 ذهبيات عن طريق إسراء السليمي (وزن 53 كلغ) وآمنة الهمامي (وزن 55 كلغ) وشهد الجلجلي (وزن 57 كلغ) وشيماء الداحي (وزن 59 كلغ) إلى جانب فضية واحدة تحصلت عليها ملاك الصمودي (وزن 50 كلغ).


وتحتل تونس بعد نزول الستار على منافسات يوم الخميس المركز الثاني في الترتيب العام بمجموع 6 ميداليات (4 ذهبية و1 فضية و1 برونزية) خلف مصر المتصدرة بمجموع 25 ميدالية (19 ذهبية و4 فضية و2 برونزية).
