الجامعة التونسية لكرة القدم تجدد دعمها لـ'إنفانتينو' لولاية جديدة

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 06:29
      
أكدت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ مساء الجمعة 1 ماي 2026 أنها تجدد دعمها لجياني إنفانتينو لولاية جديدة على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم (2027-2031)، إثر إعلان ترشحه خلال مؤتمر الفيفا بـ فانكوفر يوم 30 أفريل 2026.

وأشارت الجامعة إلى أن هذا الدعم ''تقديراً لجهوده في تطوير كرة القدم عالمياً، ولمساندته المتواصلة للجامعة في مشاريع البنية التحتية والرقمنة وتكوين الكفاءات''.


وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم أهمية مبدأ الإستمرارية لإستكمال المشاريع وتعزيز تطوّر كرة القدم وطنياً ودولياً.
