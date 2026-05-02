وزارة الفلاحة: الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق

Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 07:34
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الجمعة، عن الشروع في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وإرتفاع درجات الحرارة.

وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية.


وترتكز الجهود حالياً على تهيئة القواطع النارية، عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ وصيانة المراكز الغابية من خلال إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر.


​ ولم يقتصر الإستعداد،على الجانب الطبيعي فحسب، بل شمل الجانب التقني واللوجستي بتعهد أسطول الإطفاء بصيانة شاملة للشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى ومراقبة آلات الحصاد بفرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلات الحصاد (مثل توفر مطافئ الحريق) لمنع إندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب.

و​إدراكا بأن العنصر البشري قد يكون سبباً في الكارثة أو مفتاحاً للنجاة، تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطرة والمصطافين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال الصيف.

​ وتظل هذه الإجراءات، بحسب المصدر نفسه، رغم دقتها رهينة تظافر جهود الجميع للحفاظ على الغابات وتأمين الأمن الغذائي الوطني من شبح الحرائق.
السبت 02 ماي 2026 | 15 ذو القعدة 1447
