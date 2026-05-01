العيد العالمي للشغل: مجلس الجهات والاقاليم يؤكد على ضرورة ترسيخ معالم دولة اجتماعية ديمقراطية محفزة على الانتاج

أكد المجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الجمعة بمناسبة احياء تونس مع سائر بلدان العالم لليوم العالمي لعيد الشغل الموافق لغرة ماي من كل سنة، على ضرورة ترسيخ معالم دولة اجتماعية ديمقراطية، محفزة على الإنتاج، مولدة للثروة و قائمة على صون الحقوق الأساسية.
وشدّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم في بيان له على أهمية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين، بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ولفت الى أن هذه الذكرى، بما تحمله من دلالات تاريخية عميقة، تعيد الى الذاكرة محطات النضال العمالي منذ أواخر القرن التاسع عشر، حين ارتفعت الأصوات المنادية بالعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل، وفي مقدمتها التقليص في ساعات العمل، لتتوسع لاحقا المطالب وتتعمق لتشمل مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن تلك التحركات شكلت منعطفا حاسما في تاريخ الحركة العمالية، أسست لتراكم مكاسب هامة للطبقة الشغيلة عبر العالم.
وتوجّه المجلس بالتهاني إلى كافة القوى العاملة في تونس، معربا عن اعتزازه العميق بما تقدمه من تضحيات يومية وجهود متواصلة، لتظل قوة إنتاج وبناء أساسية في مسار التنمية الوطنية.
