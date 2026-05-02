"سي إن إن": تضرر 16 موقعا عسكريا أمريكيا بالشرق الأوسط بحرب إيران



23 قتيلا بهجمات إسرائيلية على لبنان الجمعة



في اليوم الـ64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد.وأوضح ترمب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين.وأبدى ترمب -مساء الجمعة- عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدّمته إيران عبر إسلام آباد. وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان.وفي إيران، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي -في رسالة مكتوبة- الإيرانيين إلى "جهاد اقتصادي" و"إحباط أعداء" الجمهورية الإسلامية.وفي لبنان، قُتل 17 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة منذ فجر الجمعة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 قتيلا و8094 مصابا، جرّاء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس الماضي.ألحقت إيران وحلفاؤها أضرارا بما لا يقل عن 16 موقعا عسكريا أمريكيا في 8 دول بالشرق الأوسط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها التي بدأت في 28 فيفري الماضي، وفقا لتحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية التي قالت إن بعض تلك المواقع لم تعد صالحة للاستخدام تقريبا.أفادت وكالة الأناضول، في إحصاء لها، بمقتل 23 شخصا بـ41 هجوما إسرائيليا على لبنان، أمس الجمعة، ضمن هجوم متواصل منذ 2 مارس/آذار الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 أفريل الفائت.بدوره رد حزب الله بتنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين اثنين جراء الهجمات.