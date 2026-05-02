Babnet   Latest update 07:34 Tunis

حرب إيران .. ترمب يبحث عن اتفاق سيئ لطهران ومجتبى يدعو لـ"جهاد اقتصادي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f1937a158a58.10388140_mflphqokenigj.jpg>
Publié le Samedi 02 Mai 2026 - 06:13
      
في اليوم الـ64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أي اتفاق تبرمه واشنطن يجب أن يكون سيئا لطهران، مؤكدا أنهم منعوا الأخيرة من استخدام مضيق هرمز كأداة تهديد.

وأوضح ترمب أنه سيقوم بزيارة مهمة جدا إلى الصين في غضون أسبوعين.


وأبدى ترمب -مساء الجمعة- عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدّمته إيران عبر إسلام آباد. وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان.


وفي إيران، دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنئي -في رسالة مكتوبة- الإيرانيين إلى "جهاد اقتصادي" و"إحباط أعداء" الجمهورية الإسلامية.

وفي لبنان، قُتل 17 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية متواصلة منذ فجر الجمعة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 قتيلا و8094 مصابا، جرّاء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 مارس الماضي.

"سي إن إن": تضرر 16 موقعا عسكريا أمريكيا بالشرق الأوسط بحرب إيران

ألحقت إيران وحلفاؤها أضرارا بما لا يقل عن 16 موقعا عسكريا أمريكيا في 8 دول بالشرق الأوسط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها التي بدأت في 28 فيفري الماضي، وفقا لتحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية التي قالت إن بعض تلك المواقع لم تعد صالحة للاستخدام تقريبا.

23 قتيلا بهجمات إسرائيلية على لبنان الجمعة

أفادت وكالة الأناضول، في إحصاء لها، بمقتل 23 شخصا بـ41 هجوما إسرائيليا على لبنان، أمس الجمعة، ضمن هجوم متواصل منذ 2 مارس/آذار الماضي، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 أفريل الفائت.
بدوره رد حزب الله بتنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات و3 آليات، بينما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين اثنين جراء الهجمات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328496

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 02 ماي 2026 | 15 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:11
16:02
12:23
05:24
03:47
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
28°-12
30°-16
29°-17
25°-18
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>