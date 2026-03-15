اجراء عملية الضخّ الاختباري للبئر العميقة "عميرة الحجاج - منزل فارسي" بمعتمدية المكنين

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 16:06
      
تمّ يوم السبت 14 مارس الجاري إجراء عملية الضخّ الاختباري للبئر العميقة "عميرة الحجاج - منزل فارسي" بمعتمدية المكنين، من ولاية المنستير، تحت اشراف دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

ويندرج احداث هذا البئر، وفق مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، في إطار دعم الموارد المائية وتعزيز التنمية الفلاحية بالجهة والمساهمة في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الريّ وتعزيز البنية التحتية واستدامة الموارد المائية بالمنطقة.


وتولى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير رفقة والي المنستير معاينة هذه العملية والاطلاع على نتائجها الفنية، في إطار متابعة مشاريع دعم الموارد المائية وتحسين التزوّد بالمياه لفائدة النشاط الفلاحي بالمنطقة.
 

