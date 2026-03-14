مدرّب الترجي بارتيس بومال: سنسعى الى الانتصار على الاهلي المصري تفاديا لمطبّات مباراة الاياب

شدّد مدرب الترجي الرياضي التونسي،، على ضرورة تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة ضد النادي الأهلي المصري، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة، بهدف تفادي صعوبات مباراة العودة المقررة بالقاهرة بعد أسبوع.وأوضح الفني الفرنسي، خلال ندوة صحفية انعقدت السبت بقاعة المؤتمرات الإعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، بحضور اللاعب كسيلة بوعالية، أن الضغط الجماهيري الذي يرافق تدريب فريق بحجم الترجي يمثل في الوقت ذاته مصدر تحفيز وفخر بالنسبة له، مؤكدا جاهزية كافة اللاعبين من الناحيتين البدنية والصحية، بما يتيح خيارات واسعة على مستوى التشكيلة.كما تطرّق بوميل إلى وضعية يوسف المساكني، مشيرا إلى أنه رفع نسق تحضيراته البدنية خلال الأسبوع الجاري، مع إمكانية التعويل عليه في مباراة الغد سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو كبديل، معبّرا عن ثقته في قدرة اللاعب على تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة.وبخصوص لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة دون حضور الجمهور، شدّد مدرب الترجي على أن تركيزه ينصب حاليا على مباراة الذهاب، معتبرا أن نتائج الأهلي المتذبذبة في البطولة المحلية لا تعكس جاهزيته القارية، مستشهدا بأمثلة أندية أوروبية تظهر بمستويات مختلفة بين المسابقات المحلية والقارية.من جهته، عبّر الجناح الجزائريعن وعي اللاعبين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة الأهلي، مؤكدا جاهزية الفريق ذهنيا وبدنيا لتقديم أداء قوي في هذه القمة القارية، ومبديا رغبته في استثمار فترة التألق التي يعيشها حاليا عبر المساهمة تهديفيا أو صناعيا خلال اللقاء.