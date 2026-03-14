مبادرة ثقافية رمضانية لتوزيع الكتب على الأطفال واليافعين بالمستشفيات

أطلقت وزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع وزارة الصحة، مبادرة ثقافية وإنسانية موجّهة للأطفال واليافعين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية في مختلف ولايات الجمهورية، تتمثّل في توزيع هدايا من الكتب بهدف دعم علاقتهم بالمطالعة والمعرفة.

وتشرف الإدارة العامة للكتاب على تنفيذ هذه المبادرة الرمضانية بالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، إلى جانب المكتبات الجهوية والعمومية القارّة منها والمتنقّلة، حيث تتولّى هذه الهياكل تنظيم زيارات ميدانية إلى المستشفيات لتوزيع الكتب على الأطفال واليافعين المقيمين بها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الثقافية.

كما تتخلّل هذه المبادرة تنظيم جملة من الأنشطة التنشيطية والورشات الثقافية داخل الفضاءات الاستشفائية، بما يتيح للأطفال واليافعين فرصًا للمطالعة والاكتشاف، ويسهم في إدخال البهجة إلى نفوسهم خلال فترة إقامتهم بالمستشفى.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مقاربة ثقافية وتربوية ذات بعد إنساني، ترمي إلى التأكيد على الدور الإيجابي للكتاب والمطالعة في دعم الحالة النفسية للأطفال واليافعين وتعزيز صلتهم بالمعرفة.
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
