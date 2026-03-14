الإعدام لقاتل عمته بدافع السرقة وتمويل “الحرقة”
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بـالإعدام شنقاً في حق متهم أقدم على قتل عمته خنقاً داخل منزلها بجهة سيدي حسين، قبل أن يقوم بسلب مصوغها بهدف بيعه والحصول على مبلغ مالي لتمويل عملية إبحار خلسة نحو أوروبا.
وقد اعترف المتهم خلال أطوار التحقيق بما نُسب إليه من أفعال، وفق ما أظهرته الأبحاث والإجراءات القضائية في الملف.
