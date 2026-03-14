الولايات المتحدة: مقتل شاب مصري بإطلاق نار داخل مقر عمله بولاية نورث كارولينا**

لقي شاب مصري من مدينة بورسعيد مصرعه إثر تعرضه لإطلاق نار داخل محل عمله في ولايةالأمريكية، في حادثة أثارت صدمة واسعة داخل أوساط الجالية العربية والمصرية هناك.ووفق روايات أولية نقلتها عائلته، فإن الضحية(30 عاماً) كان يؤدي عمله داخل أحد المطاعم عندما نشب خلاف مع أحد العاملين بالمكان، قبل أن يُقدم الأخير على إطلاق خمس رصاصات باتجاهه، ما أدى إلى وفاته على الفور أمام عدد من الزبائن.وأكدت والدة الضحية أن نجلها لم يكن طرفاً في أي شجار مسبق، مشيرة إلى أن الواقعة بدأت إثر موقف إنساني عندما قام بتقديم كوب ماء لطفلة داخل المطعم، الأمر الذي أثار غضب المتهم الذي اتهمه بالتدخل في عمله، قبل أن يتطور الخلاف إلى جريمة إطلاق النار.وأفادت مصادر مطلعة بأن أحد الشهود تمكن من السيطرة على المتهم ومنعه من الفرار إلى حين وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه وفتحت تحقيقاً في الحادث، فيما وثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة بالكامل.ويُنتظر أن تعقد أولى جلسات محاكمة المتهم يومأمام المحكمة المختصة، وسط مطالب من عائلة الضحية بمتابعة القضية رسمياً لضمان تحقيق العدالة.وكان الشاب الراحل قد غادر مصر في سن مبكرة، حيث استقر في الولايات المتحدة منذ سنوات، وعُرف بين معارفه بحسن السيرة والمشاركة في أنشطة خيرية ومجتمعية.وأقيمت صلاة الجنازة عليه داخل أحد المساجد قبل دفنه في الولايات المتحدة، بعد موافقة الجهات القضائية على ذلك، في ظل إجراءات التحقيق الجارية.