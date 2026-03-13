Babnet   Latest update 22:08 Tunis

حرائق ودمار نتيجة قنابل انشطارية سقطت على تل أبيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b472ac36a4f5.58203107_knifhogqmpejl.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 21:22
      
أصابت قنابل انشطارية، حملها صاروخ باليستي أطلقتها إيران، على مناطق وسط فلسطين المحتلة، منازل للمستوطنين بالقرب من مطار بن غوريون وتسبب في حرائق وخسائر جسمية.

وأظهرت لقطات، رأسا حربيا انشطاريا يحمل عشرات القنابل، تتوزع في السماء، باتجاه وسط فلسطين المحتلة، فيما قال الإعلام العبري إنها تساقطت على مساحة واسعة في ريشون ليتسيون.


ونشرت حسابات عبرية، صورا لحريق كبير في مبنى من عدة طوابق، بعد سقوط إحدى القنابل الانشطارية عليه.



كما نشرت لقطات أخرى، لسقوط قنابل انشطارية في ساحة أحد المباني، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمركبات ودمار بمحيطه، فضلا موقع آخر شهد حريقا كبير حول بجانب المنازل.

وكان الحرس الثوري، أعلن اليوم الجمعة إطلاق الموجة الخامسة والأربعون من عملية "الوعد الصادق 4"، بعد إقامة فعاليات يوم القدس العالمي.

وأشار إلى أنه نفذ الموجة بواسطة أعداد كبيرة من صواريخ خيبرشكن، وبمشاركة القوة البحرية في الحرس الثوري، ووحدات الطائرات المسيرة بالتعاون مع حزب الله.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325404

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-5
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>