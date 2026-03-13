حرائق ودمار نتيجة قنابل انشطارية سقطت على تل أبيب

أصابت قنابل انشطارية، حملها صاروخ باليستي أطلقتها إيران، على مناطق وسط فلسطين المحتلة، منازل للمستوطنين بالقرب من مطار بن غوريون وتسبب في حرائق وخسائر جسمية.وأظهرت لقطات، رأسا حربيا انشطاريا يحمل عشرات القنابل، تتوزع في السماء، باتجاه وسط فلسطين المحتلة، فيما قال الإعلام العبري إنها تساقطت على مساحة واسعة في ريشون ليتسيون.ونشرت حسابات عبرية، صورا لحريق كبير في مبنى من عدة طوابق، بعد سقوط إحدى القنابل الانشطارية عليه.كما نشرت لقطات أخرى، لسقوط قنابل انشطارية في ساحة أحد المباني، ما تسبب في خسائر كبيرة بالمركبات ودمار بمحيطه، فضلا موقع آخر شهد حريقا كبير حول بجانب المنازل.وكان الحرس الثوري، أعلن اليوم الجمعة إطلاق الموجة الخامسة والأربعون من عملية "الوعد الصادق 4"، بعد إقامة فعاليات يوم القدس العالمي.وأشار إلى أنه نفذ الموجة بواسطة أعداد كبيرة من صواريخ خيبرشكن، وبمشاركة القوة البحرية في الحرس الثوري، ووحدات الطائرات المسيرة بالتعاون مع حزب الله.