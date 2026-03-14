إيران تهدد برد واسع إذا استُهدفت منشآتها النفطية

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 06:28
      
أعلنت قيادة مقر «خاتم الأنبياء» المركزي في إيران أن جميع المنشآت النفطية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة ستكون عرضة للتدمير في حال تعرضت البنية التحتية النفطية أو الاقتصادية أو الطاقية الإيرانية لأي هجوم.

وجاء في بيان للمتحدث باسم القيادة أن الرد على أي اعتداء سيكون فورياً، مشدداً على أنه سيتم استهداف وتدمير المنشآت النفطية والاقتصادية وقطاع الطاقة المرتبط بالشركات التي تمتلك الولايات المتحدة أسهماً فيها أو تتعاون معها في أي مكان داخل المنطقة.


ويأتي هذا التصعيد عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط، مشيراً إلى تدمير أهداف عسكرية في جزيرة خارك الإيرانية.
كما لوّح بإمكانية استهداف البنية التحتية النفطية إذا قامت إيران أو أي طرف آخر بعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.


وكان مقر «خاتم الأنبياء» قد أصدر في وقت سابق تحذيراً مماثلاً للولايات المتحدة وحلفائها، متوعداً برد «قاصم ومدمر» على أي هجوم يستهدف منشآت الطاقة أو الموانئ الإيرانية.
وأكدت طهران أن أي اعتداء من هذا النوع قد يؤدي إلى تدمير واسع للبنى التحتية النفطية والغازية في المنطقة، بما يشمل منشآت تستفيد منها واشنطن وحلفاؤها.
