Babnet   Latest update 23:10 Tunis

تصعيد واسع في اليوم الـ15 للحرب: ضربات متبادلة بين إيران وإسرائيل وتوتر على الجبهة اللبنانية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 23:10
      
تدخل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران يومها الخامس عشر على وقع تصعيد ميداني لافت وهجمات مكثفة من مختلف الأطراف، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ موجات صاروخية متتالية استهدفت مواقع إسرائيلية عدة، في حين أكد الجيش الإسرائيلي شن غارات على أكثر من 150 هدفاً داخل الأراضي الإيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري أن الهجوم الذي نُفذ ليل الجمعة يُعد “الأكثر قوة منذ اندلاع الحرب”، مشيراً إلى استهداف مواقع عسكرية ومقار إقامة قادة إسرائيليين إضافة إلى أهداف في مدن من بينها تل أبيب وحيفا وقيسارية.


وأوضح الحرس أن موجات الهجوم 44 و45 و46 نُفذت باستخدام صواريخ خرمشهر وخيبرشكن وعماد وقدر، مؤكداً أن العمليات جرت بالتنسيق مع حزب الله اللبناني.
في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسجيل أضرار واسعة في منطقة تل أبيب الكبرى عقب سقوط صاروخ عنقودي إيراني، فيما تحدثت تقارير عن اندلاع حرائق في بلدة شوهام القريبة من مطار بن غوريون وإصابة مبنى سكني من ثلاثة طوابق في وسط إسرائيل. كما نقلت مصادر عسكرية أن صاروخاً باليستياً إيرانياً استُخدم في الهجوم الأخير كان يحمل رأساً عنقودياً.

وعلى الجبهة المقابلة، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع تخزين صواريخ باليستية في غرب ووسط إيران، في إطار ما وصفه مصدر نقلت عنه وكالة رويترز بـمرحلة جديدة من العمليات تستهدف أيضاً نقاط تفتيش تابعة للحرس الثوري.

وفي تطور آخر، أعلنت واشنطن مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادات سياسية وأمنية إيرانية، من بينها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

أما على الجبهة اللبنانية، فقد كثفت إسرائيل قصفها لعدد من المدن والبلدات، فيما رد حزب الله بإطلاق صليات صاروخية باتجاه مستوطنات قريبة من الحدود.

وأكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب استعد لمواجهة طويلة، مشدداً على أن المعركة التي يخوضها “لبنانية ومن منطلق الدفاع المشروع عن النفس”، ومعتبراً أن استمرار العدوان يهدد مصير لبنان.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325408

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet18°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-5
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>