Babnet   Latest update 13:33 Tunis

جندوبة: نجاح أوّل عملية تركيب مفصل اصطناعي كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b555c5d26267.98447648_ngoqplhmkifje.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 13:33 قراءة: 0 د, 38 ث
      
نجح فريق طبي بالمستشفى الجهوي بجندوبة، أمس الجمعة، في إجراء أول عملية جراحية دقيقة لتركيب مفصل اصطناعي كامل للركبة بالمؤسسة، لفائدة مريض يعاني من داء مفصل الركبة في مرحلة متقدمة (الفصال العظمي الشديد).
ووفق المدير الجهوي للصحة بجندوبة، خليل الغجاتي، فإنّ هذه العملية تعتبر أولى ثمار إضفاء الصبغة الجامعية على قسمي التخدير والإنعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة مطلع الشهر الجاري، ونتيجة لتوفر طاقم طبي مختص قادر على إجراء تدخلات ناجعة ومعالجة أمراض كانت تُحال سابقا إلى المستشفيات المركزية بالعاصمة، والتي تتطلب عادة آجال انتظار طويلة.
وقال الغجاتي، في تصريح  تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، إنّه من المنتظر أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لمعالجة عديد الأمراض، وإجراء عديد العمليات الجراحية بالمستشفى الجهوي، بما من شأنه تقريب الخدمات الصحية من مرضى الجهة والولايات المجاورة، وتخفيف الضغط على مستشفيات تونس العاصمة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325427

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:28
15:50
12:35
06:32
05:06
الرطــوبة:
% 59
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-7
16°-5
17°-12
20°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>