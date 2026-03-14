تأهيل حارس بيرشوت البلجيكي رامي بن براهيم لتقمص زي المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تأهيل حارس المرمى رامي بن براهيم لتقمص زي المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة في الاستحقاقات الدولية القادمة.وأبرزت الجامعة في بلاغ ترحيبي حمل صورة رامي بن براهيم عبارة "مرحبا بك في المنتخب".وينشط رامي بن براهيم (مواليد 2005) مع نادي بيرشوت البلجيكي.يذكر أنّ المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة يشرف على تدريبه منذ جانفي الماضي أنيس بوجلبان.