محكمة الإستئناف: إنطلاق محاكمة عبير موسى

شرعت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح اليوم، في استنطاق رئيسة الحزب الدستوري الحربخصوص ما يُعرف بقضيةوعبّر عدد من المحامين عن جاهزيتهم للترافع في هذا الملف خلال أطوار الجلسة.ويُذكر أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، خلال شهر ديسمبر الماضي، حكماً يقضي بسجن عبير موسيفي القضية ذاتها، فيما قضت بسجن القيادية بالحزب(بحالة سراح) لمدةوكانت عبير موسي قد أُوقفت في هذه القضية منذ، أثناء تقديمها طعوناً ضد أوامر رئاسية بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إحالتها بحالة إيقاف، إلى جانب إحالة مريم ساسي بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، وذلك من أجل، طبقاً لأحكام