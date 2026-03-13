محكمة الإستئناف: إنطلاق محاكمة عبير موسى
شرعت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، صباح اليوم، في استنطاق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بخصوص ما يُعرف بقضية «مكتب الضبط برئاسة الجمهورية».
وعبّر عدد من المحامين عن جاهزيتهم للترافع في هذا الملف خلال أطوار الجلسة.
ويُذكر أن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، خلال شهر ديسمبر الماضي، حكماً يقضي بسجن عبير موسي مدة 12 سنة في القضية ذاتها، فيما قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (بحالة سراح) لمدة سنتين.
وكانت عبير موسي قد أُوقفت في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، أثناء تقديمها طعوناً ضد أوامر رئاسية بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إحالتها بحالة إيقاف، إلى جانب إحالة مريم ساسي بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، وذلك من أجل تهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي، طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
