ترمب: دمرنا إيران وعلى السفن التحلي بالشجاعة وعبور مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكيأن الولايات المتحدة وإسرائيل “دمّرتا إيران تدميراً شاملاً”، معتبراً أن طهران لم تعد تملكبعد إغراق سفنها.وفي تصريح لقناة، دعا ترمب السفن الموجودة فيإلى التحرك وعدم الخوف من الاستهداف، قائلاً إن “على السفن إظهار الشجاعة والمرور عبر المضيق”.وأضاف أن إيران كانت تسعى إلى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المرشد الإيراني الجديد“لا يزال على قيد الحياة بشكل أو بآخر”، وفق تعبيره.في المقابل، أفادت تقارير بأن خامنئي أمر، وهو ما تعهّد الحرس الثوري بتنفيذه، وسط ارتفاع متواصل فينتيجة التصعيد العسكري.لكن طهران لمّحت إلى إمكانية السماح بمرور سفن بعض الدول التي لا تعتبرها، حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيرانيأن بلاده تعاونت مع دول طلبت العبور، من دون الكشف عن هويتها.وأشار ترمب إلى أنيمثل أولوية بالنسبة إليه، حتى على حساب استقرار أسعار النفط، التي ارتفعت – وفق تقديرات – بنحومنذ اندلاع الحرب.وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت نحوداخل إيران منذ بدء العمليات في، في حين حذرت طهران من إلحاقفي المنطقة إذا تعرضت بنيتها التحتية لهجمات جديدة.وتأتي هذه التطورات في وقت وصفت فيهالنزاع بأنه تسبب فيبتاريخ السوق العالمية، مع توقف شبه تام للملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو