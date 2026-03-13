Babnet   Latest update 06:26 Tunis

ترمب: دمرنا إيران وعلى السفن التحلي بالشجاعة وعبور مضيق هرمز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b39d2b8b3795.33546955_nhlqjpifeokgm.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 06:12 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة وإسرائيل “دمّرتا إيران تدميراً شاملاً”، معتبراً أن طهران لم تعد تملك قدرات بحرية فعالة بعد إغراق سفنها.

وفي تصريح لقناة «فوكس نيوز»، دعا ترمب السفن الموجودة في مضيق هرمز إلى التحرك وعدم الخوف من الاستهداف، قائلاً إن “على السفن إظهار الشجاعة والمرور عبر المضيق”.


وأضاف أن إيران كانت تسعى إلى السيطرة على الشرق الأوسط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي “لا يزال على قيد الحياة بشكل أو بآخر”، وفق تعبيره.


في المقابل، أفادت تقارير بأن خامنئي أمر بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً، وهو ما تعهّد الحرس الثوري بتنفيذه، وسط ارتفاع متواصل في أسعار النفط نتيجة التصعيد العسكري.

لكن طهران لمّحت إلى إمكانية السماح بمرور سفن بعض الدول التي لا تعتبرها “معادية”، حيث أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي أن بلاده تعاونت مع دول طلبت العبور، من دون الكشف عن هويتها.

وأشار ترمب إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل أولوية بالنسبة إليه، حتى على حساب استقرار أسعار النفط، التي ارتفعت – وفق تقديرات – بنحو 50 بالمائة منذ اندلاع الحرب.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات استهدفت نحو 6 آلاف هدف داخل إيران منذ بدء العمليات في 28 فيفري الماضي، في حين حذرت طهران من إلحاق أضرار جسيمة بقطاع الطاقة في المنطقة إذا تعرضت بنيتها التحتية لهجمات جديدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت وصفت فيه وكالة الطاقة الدولية النزاع بأنه تسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط بتاريخ السوق العالمية، مع توقف شبه تام للملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمائة من تجارة النفط والغاز المسال عالمياً.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325339

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
20°-8
15°-8
15°-6
16°-7
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>