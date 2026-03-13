Babnet   Latest update 09:38 Tunis

البيت الأبيض يهاجم "سي إن إن" بعد بث بيان للمرشد الإيراني الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3bd3beb0170.97561786_mfnkgpjhqieol.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 08:25
      
أدانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شبكة "سي إن إن"، بعد بثها جزءاً من البيان العلني للمرشد الإيراني الجديد، في ثاني انتقاد خلال ثلاثة أيام على خلفية تغطيتها لتطورات الحرب والرد الإيراني على الهجمات الأميركية.

وذكر البيت الأبيض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشبكة “بثت أربع دقائق متواصلة من التلفزيون الإيراني الرسمي”، معتبراً أن ذلك يروّج لرواية “سلطة معادية”.


وكان مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ قد انتقد قبل يومين مقابلة أجرتها مذيعة الشبكة إيرين بورنيت مع المفاوض النووي الإيراني السابق حسين موسويان، مشيراً إلى أن الشبكة “تعيد تكرار معلومات غير مؤكدة من مصادر إيرانية”، على حد تعبيره.


في المقابل، لم تصدر "سي إن إن" رداً مباشراً على تصريحات تشيونغ، لكنها أكدت أن بث تصريحات المرشد الإيراني الجديد جاء “لأهميتها الإخبارية ولمساعدة الجمهور على فهم مسار الصراع”.

وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة "نيويورك تايمز" الخطاب على صفحتها الرئيسية، معتبرة أنه يشكل مؤشراً مبكراً على كيفية تعامل القيادة الإيرانية الجديدة مع الحرب وتوجيهها لمسار البلاد في المرحلة المقبلة.
