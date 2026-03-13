البيت الأبيض يهاجم "سي إن إن" بعد بث بيان للمرشد الإيراني الجديد

أدانت إدارة الرئيس الأميركيشبكة، بعد بثها جزءاً من البيان العلني للمرشد الإيراني الجديد، في ثاني انتقاد خلال ثلاثة أيام على خلفية تغطيتها لتطورات الحرب والرد الإيراني على الهجمات الأميركية.وذكرعبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الشبكة “بثت أربع دقائق متواصلة من التلفزيون الإيراني الرسمي”، معتبراً أن ذلك يروّج لرواية “سلطة معادية”.وكان مدير الاتصالات في البيت الأبيضقد انتقد قبل يومين مقابلة أجرتها مذيعة الشبكةمع المفاوض النووي الإيراني السابق، مشيراً إلى أن الشبكة “تعيد تكرار معلومات غير مؤكدة من مصادر إيرانية”، على حد تعبيره.في المقابل، لم تصدررداً مباشراً على تصريحات تشيونغ، لكنها أكدت أن بث تصريحات المرشد الإيراني الجديد جاء “لأهميتها الإخبارية ولمساعدة الجمهور على فهم مسار الصراع”.وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفةالخطاب على صفحتها الرئيسية، معتبرة أنه يشكل مؤشراً مبكراً على كيفية تعامل القيادة الإيرانية الجديدة مع الحرب وتوجيهها لمسار البلاد في المرحلة المقبلة.