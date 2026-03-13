Babnet   Latest update 09:38 Tunis

كايا كالاس: ترامب يريد "تقسيم أوروبا" ويجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي إدراك ذلك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b3cd7a5cd2f0.46578073_hgnjoiqfelkpm.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 09:38
      
تاس - أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يريد "تقسيم أوروبا" عبر فصل الحكومات الأوروبية التي تتمتع بسلطة أقل كل على حدة.

وقالت كالاس، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "من المهم أن يدرك الجميع (الدول) أن الولايات المتحدة أوضحت تماماً أنها تريد تقسيم أوروبا، لأن الاتحاد الأوروبي لا يروق لها"، مضيفةً أن واشنطن تعتمد على تكتيكات "يستخدمها خصوم الاتحاد الأوروبي".


وأقرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن بروكسل وواشنطن لديهما "علاقات صعبة للغاية"، مؤكدةً أن دول الاتحاد الأوروبي تختلف الآن حول كيفية الرد على سياسات الولايات المتحدة.


من الجدير بالذكر، أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية المحدثة التي نشرت في 5 ديسمبر 2025، أشارت لمخاوف واشنطن من أن أوروبا ستصبح غير قابلة للتعرف خلال 20 عاماً، وأنها على وشك الانهيار كحضارة بسبب السياسات التخريبية لقيادة الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الهياكل فوق الوطنية. وأعربت الإدارة الأمريكية عن شكوكها في أن عدداً من الدول الأوروبية سيكون لديها القدرات الاقتصادية والعسكرية المناسبة للبقاء كحلفاء موثوقين لواشنطن.
