Babnet   Latest update 06:26 Tunis

رئيس البرلمان الإيراني يعلّق على حادثة سقوط طائرة تزويد بالوقود أمريكية في العراق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b39a9092d6c3.03751384_hfogemiqnjklp.jpg>
طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 ستراتوتانكر تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحلق بعيدا عن مطار قاعدة كادينا الجوية في بلدة كادينا، غرب أوكيناوا، جنوب اليابان، الأربعاء 30 أغسطس 2023
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 06:03 قراءة: 1 د, 22 ث
      
علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على حادثة سقوط طائرة أمريكية للتزويد بالوقود في العراق، في ظل تضارب المعطيات بشأن أسباب الحادث ومصير طاقمها.

وكتب قاليباف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن “من حق العائلات الأمريكية أن تعرف لماذا يضحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأبنائهم وبناتهم لتحقيق أوهام توسعية”، في إشارة إلى التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.


ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن مقر «خاتم الأنبياء» الإيراني إصابة الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في غرب العراق، ما أدى – وفق روايته – إلى سقوطها ومقتل كامل طاقمها. كما نقلت وكالة «تسنيم» عن المصدر ذاته أن ما وصفته بـ«المقاومة العراقية» شاركت في إسقاط الطائرة.


في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها على علم بفقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال عملية عسكرية، موضحة أن الحادث وقع في «أجواء صديقة»، وأن التحقيقات وجهود الإنقاذ ما تزال متواصلة.

وأفاد البيان الأمريكي بأن الحادثة شملت طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق بينما تمكنت الثانية من الهبوط بسلام، مشدداً على أن المعطيات الأولية لا تشير إلى تعرض الطائرة لنيران معادية أو صديقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325338

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet18°
11° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-10
20°-8
15°-8
15°-6
16°-7
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>