رئيس البرلمان الإيراني يعلّق على حادثة سقوط طائرة تزويد بالوقود أمريكية في العراق
علّق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على حادثة سقوط طائرة أمريكية للتزويد بالوقود في العراق، في ظل تضارب المعطيات بشأن أسباب الحادث ومصير طاقمها.
وكتب قاليباف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن “من حق العائلات الأمريكية أن تعرف لماذا يضحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأبنائهم وبناتهم لتحقيق أوهام توسعية”، في إشارة إلى التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.
ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن مقر «خاتم الأنبياء» الإيراني إصابة الطائرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في غرب العراق، ما أدى – وفق روايته – إلى سقوطها ومقتل كامل طاقمها. كما نقلت وكالة «تسنيم» عن المصدر ذاته أن ما وصفته بـ«المقاومة العراقية» شاركت في إسقاط الطائرة.
في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها على علم بفقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال عملية عسكرية، موضحة أن الحادث وقع في «أجواء صديقة»، وأن التحقيقات وجهود الإنقاذ ما تزال متواصلة.
وأفاد البيان الأمريكي بأن الحادثة شملت طائرتين، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق بينما تمكنت الثانية من الهبوط بسلام، مشدداً على أن المعطيات الأولية لا تشير إلى تعرض الطائرة لنيران معادية أو صديقة.
A Few Moments Later…— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026
American families deserve to know why Trump is sacrificing their sons and daughters to advance Netanyahu's expansionist delusions.#Epstein_Axis https://t.co/CVStzvQh4j
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
