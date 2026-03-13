رئيس البرلمان الإيراني يعلّق على حادثة سقوط طائرة تزويد بالوقود أمريكية في العراق

A Few Moments Later…



American families deserve to know why Trump is sacrificing their sons and daughters to advance Netanyahu's expansionist delusions.#Epstein_Axis https://t.co/CVStzvQh4j — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

علّق رئيس البرلمان الإيرانيعلى حادثة سقوطفي العراق، في ظل تضارب المعطيات بشأن أسباب الحادث ومصير طاقمها.وكتب قاليباف، عبر حسابه على منصة، أن “من حق العائلات الأمريكية أن تعرف لماذا يضحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأبنائهم وبناتهم لتحقيق أوهام توسعية”، في إشارة إلى التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.ويأتي هذا التعليق بعد أن أعلن مقرالإيراني إصابة الطائرة بواسطةفي غرب العراق، ما أدى – وفق روايته – إلى سقوطها ومقتل كامل طاقمها. كما نقلت وكالةعن المصدر ذاته أن ما وصفته بـشاركت في إسقاط الطائرة.في المقابل، أكدتأنها على علم بفقدانخلال عملية عسكرية، موضحة أن الحادث وقع في، وأن التحقيقات وجهود الإنقاذ ما تزال متواصلة.وأفاد البيان الأمريكي بأن الحادثة شملت، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق بينما تمكنت الثانية من، مشدداً على أن المعطيات الأولية لا تشير إلى تعرض الطائرة لنيران معادية أو صديقة.