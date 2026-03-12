كأس رابطة أبطال إفريقيا: البرنامج الكامل لذهاب ربع النهائي
تُجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، وفق البرنامج التالي (بتوقيت تونس):
الجمعة 13 مارس
* ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) – الملعب المالي (مالي) (19:00)
* الجيش الملكي (المغرب) – بيراميدز (مصر) (23:00)
السبت 14 مارس
* نهضة بركان (المغرب) – الهلال (السودان) (23:00)
الأحد 15 مارس
* الترجي الرياضي (تونس) – الأهلي (مصر) (22:00)
ومن المنتظر أن تُقام مباريات الإياب الأسبوع المقبل لتحديد الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.
