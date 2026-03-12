كأس رابطة أبطال إفريقيا: البرنامج الكامل لذهاب ربع النهائي

تُجرى نهاية هذا الأسبوع مبارياتلمسابقة، وفق البرنامج التالي (بتوقيت تونس):* ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا) – الملعب المالي (مالي)* الجيش الملكي (المغرب) – بيراميدز (مصر)* نهضة بركان (المغرب) – الهلال (السودان)* الترجي الرياضي (تونس) – الأهلي (مصر)ومن المنتظر أن تُقاملتحديد الأندية المتأهلة إلى الدور نصف النهائي.