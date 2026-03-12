رواق الفنون ببن عروس يحتضن الجزء الثالث من معارض الشهر الوطني للفنون التشكيلية

افتتح أمس برواق الفنون ببن عروس، الجزء الثالث من معارض الشهر الوطني للفنون التشكيلية في دورته السادسة عشرة الذي ينظمه الرواق بالاشتراك مع اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس ويتواصل إلى غاية 27 مارس 2026.ويشتمل المعرض على 43 عملا فنيا تشكيليا لمجموعة من الفنانين من مدارس تشكيلية مختلفة بحضور المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية والأمين العام لاتحاد الفنانين التشكيليين ونخبة من الفنانين الذين تحضر أعمالهم في رحاب الرواق .وتجمع الاعمال المعروضة بين " الحروفيات "، و"التصوير الفوتوغرافي" و" الخزفيات" و "الأعمال الزيتية المختلطة " حيث تحضر مجموعة من التعابير الفنية والموضوعات المختلفة لفنانين من أجيال وتجارب مختلفة لتتلاقى في رحاب المعرض أعمال إبداعية متنوعة لأصحاب تجارب رائدة يمثلون سنوات طويلة من الخبرة في مجال الفن التشكيلي وفنانين من الجيل الجديد بلوحات حالمة وتعمل أفقا جديدا لعالم الفن التشكيلي.وأفاد أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين نزار مقديش في تصريح لـ"وات" أن الشهر الوطني للفنون التشكيلية يضم 5 معارض توزعت بين دار الفنون بالبلفيدير وقصر خير الدين بمدينة تونس العتيقة، ورواق الفنون ببن عروس ورواق يحي بالبلمريوم (سيفتتح يوم 14 مارس) ونظرا للعدد الكبير من الأعمال الفنية المشاركة، تمت إضافة معرض سيقام في الفضاء الثقافي " سانت كروا " (يفتتح مساء اليوم 12 مارس). وستتيح هذه المعرض لمحبي الفن التشكيلي اكتشاف حوالي 430 لوحة لفنانين من مشارب فنية ومدارس متنوعة.ويهدف الشهر الوطني للفنون التشكيلية للتعريف بأعمال الفنانين التشكيليين التونسيين وتسليط الضوء على تجاربهم الفنية و المسارات التي طبعت رحلتهم مع عالم الألوان وهو فرصة للتلاقي بين الفنانين وتبادل تجاربهم الفنية والإضاءة على ما يكتنزونه في مخزونهم التشكيلي من أبعاد جمالية ورمزية، فضلا عن ملامسة تطور الممارسة الفنية للعديد منهم من خلال أعمالهم المعروضة وإنتاجاتهم بشكل عام.