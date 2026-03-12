Babnet   Latest update 18:25 Tunis

رواق الفنون ببن عروس يحتضن الجزء الثالث من معارض الشهر الوطني للفنون التشكيلية

<img src=http://www.babnet.net/images/9/art-plastique.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 17:13 قراءة: 1 د, 21 ث
      
افتتح أمس برواق الفنون ببن عروس، الجزء الثالث من معارض الشهر الوطني للفنون التشكيلية في دورته السادسة عشرة الذي ينظمه الرواق بالاشتراك مع اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس ويتواصل إلى غاية 27 مارس 2026.
ويشتمل المعرض على 43 عملا فنيا تشكيليا لمجموعة من الفنانين من مدارس تشكيلية مختلفة بحضور المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية والأمين العام لاتحاد الفنانين التشكيليين ونخبة من الفنانين الذين تحضر أعمالهم في رحاب الرواق .
وتجمع الاعمال المعروضة بين " الحروفيات "، و"التصوير الفوتوغرافي" و" الخزفيات" و "الأعمال الزيتية المختلطة " حيث تحضر مجموعة من التعابير الفنية والموضوعات المختلفة لفنانين من أجيال وتجارب مختلفة لتتلاقى في رحاب المعرض أعمال إبداعية متنوعة لأصحاب تجارب رائدة يمثلون سنوات طويلة من الخبرة في مجال الفن التشكيلي وفنانين من الجيل الجديد بلوحات حالمة وتعمل أفقا جديدا لعالم الفن التشكيلي.

وأفاد أمين عام اتحاد الفنانين التشكيليين نزار مقديش في تصريح لـ"وات" أن الشهر الوطني للفنون التشكيلية يضم 5 معارض توزعت بين دار الفنون بالبلفيدير وقصر خير الدين بمدينة تونس العتيقة، ورواق الفنون ببن عروس ورواق يحي بالبلمريوم (سيفتتح يوم 14 مارس) ونظرا للعدد الكبير من الأعمال الفنية المشاركة، تمت إضافة معرض سيقام في الفضاء الثقافي " سانت كروا " (يفتتح مساء اليوم 12 مارس). وستتيح هذه المعرض لمحبي الفن التشكيلي اكتشاف حوالي 430 لوحة لفنانين من مشارب فنية ومدارس متنوعة.
ويهدف الشهر الوطني للفنون التشكيلية للتعريف بأعمال الفنانين التشكيليين التونسيين وتسليط الضوء على تجاربهم الفنية و المسارات التي طبعت رحلتهم مع عالم الألوان وهو فرصة للتلاقي بين الفنانين وتبادل تجاربهم الفنية والإضاءة على ما يكتنزونه في مخزونهم التشكيلي من أبعاد جمالية ورمزية، فضلا عن ملامسة تطور الممارسة الفنية للعديد منهم من خلال أعمالهم المعروضة وإنتاجاتهم بشكل عام.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325288

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>