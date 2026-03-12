Babnet   Latest update 19:45 Tunis

الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية: إنعقاد النسخة الرابعة من اللقاءات القطاعية يوم 26 مارس 2026 بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b2f0ac0c9ab7.42697299_phjoikqfgmlen.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 18:47 قراءة: 1 د, 1 ث
      
ستنعقد النسخة الرابعة من اللقاءات القطاعية المخصّصة للصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية يوم 26 مارس 2026 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك ببادرة من المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية 
وسيقام هذا اللقاء تحت شعار: "المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، شريككم الإستراتيجي لنجاح الإنتقال الطاقي والبيئي"، في سياق يتسم بتسارع سياسات الإنتقال الطاقي، وتزايد متطلبات إزالة الكربون من الصناعات، إضافة إلى دخول آلية تعديل الكربون على الحدود  حيّز التنفيذ
ويهدف هذا الحدث إلى مواصلة الأشغال التي إنطلقت خلال اللقاء القطاعي الأول الذي عقد سنة 2025، وتحويل التوصيات المنبثقة عن النقاشات إلى إجراءات عملية لتعزيز القدرة التنافسية وإستدامة الصناعات المعنية

وسيدعى المشاركون ومن بينهم المؤسسات العمومية والشركات ومكاتب الهندسة والجامعات ومراكز البحث والشركاء التقنيون، إلى المساهمة في إعداد خطة عمل لسنة 2026 ترمي إلى مرافقة القطاع في مسار الإنتقال الطاقي والبيئي
ويتضمن برنامج التظاهرة ثلاثة محاور رئيسية للنقاش تتمثل في النجاعة الطاقية وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وحساب البصمة الكربونية، إضافة إلى الإنتاج النظيف والتصميم البيئي، مع التركيز على الاقتصاد الدائري والحد من النفايات الإلكترونية وآليات التمويل الأخضر
وينتظر بحسب الجهات المنظمة أن تفضي هذه الأشغال إلى إطلاق مشاريع تعاونية ذات تأثير بيئي وإقتصادي كبير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، علاوة على تطوير حلول مبتكرة لمواكبة الإنتقال الطاقي والبيئي للصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية في تونس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325312

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
21°-8
14°-8
15°-6
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>