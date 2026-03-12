الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية: إنعقاد النسخة الرابعة من اللقاءات القطاعية يوم 26 مارس 2026 بتونس

ستنعقد النسخة الرابعة من اللقاءات القطاعية المخصّصة للصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية يوم 26 مارس 2026 بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وذلك ببادرة من المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائيةوسيقام هذا اللقاء تحت شعار: "المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، شريككم الإستراتيجي لنجاح الإنتقال الطاقي والبيئي"، في سياق يتسم بتسارع سياسات الإنتقال الطاقي، وتزايد متطلبات إزالة الكربون من الصناعات، إضافة إلى دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيّز التنفيذويهدف هذا الحدث إلى مواصلة الأشغال التي إنطلقت خلال اللقاء القطاعي الأول الذي عقد سنة 2025، وتحويل التوصيات المنبثقة عن النقاشات إلى إجراءات عملية لتعزيز القدرة التنافسية وإستدامة الصناعات المعنيةوسيدعى المشاركون ومن بينهم المؤسسات العمومية والشركات ومكاتب الهندسة والجامعات ومراكز البحث والشركاء التقنيون، إلى المساهمة في إعداد خطة عمل لسنة 2026 ترمي إلى مرافقة القطاع في مسار الإنتقال الطاقي والبيئيويتضمن برنامج التظاهرة ثلاثة محاور رئيسية للنقاش تتمثل في النجاعة الطاقية وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، وحساب البصمة الكربونية، إضافة إلى الإنتاج النظيف والتصميم البيئي، مع التركيز على الاقتصاد الدائري والحد من النفايات الإلكترونية وآليات التمويل الأخضروينتظر بحسب الجهات المنظمة أن تفضي هذه الأشغال إلى إطلاق مشاريع تعاونية ذات تأثير بيئي وإقتصادي كبير، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، علاوة على تطوير حلول مبتكرة لمواكبة الإنتقال الطاقي والبيئي للصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية في تونس