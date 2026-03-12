تحديد جلسة 24 مارس للتصريح بالحكم في القضية المرفوعة من عبير موسي ضد سيف الدين مخلوف

**قرّرت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد جلسةللتصريح بالحكم في القضية التي رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحرضدّ المحامي والنائب السابق، والتي اتهمته فيها بتعنيفها وشتمها.وخلال جلسة الاستنطاق، نفى مخلوف ما نُسب إليه من تهم تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد أو الشتم، مطالباً المحكمة بالحكم بعدم سماع الدعوى.وعقب ذلك، فسحت هيئة الدائرة المجال لسماع مرافعات المحامين قبل رفع الجلسة وتحديد موعد النطق بالحكم.