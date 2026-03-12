Babnet   Latest update 21:28 Tunis

تحديد جلسة 24 مارس للتصريح بالحكم في القضية المرفوعة من عبير موسي ضد سيف الدين مخلوف

Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 20:45
      
قرّرت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد جلسة 24 مارس الجاري للتصريح بالحكم في القضية التي رفعتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضدّ المحامي والنائب السابق سيف الدين مخلوف، والتي اتهمته فيها بتعنيفها وشتمها.


وخلال جلسة الاستنطاق، نفى مخلوف ما نُسب إليه من تهم تتعلق بالاعتداء بالعنف الشديد أو الشتم، مطالباً المحكمة بالحكم بعدم سماع الدعوى.


وعقب ذلك، فسحت هيئة الدائرة المجال لسماع مرافعات المحامين قبل رفع الجلسة وتحديد موعد النطق بالحكم.
