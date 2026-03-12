Babnet   Latest update 22:55 Tunis

وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b32e1ad9e409.00362237_ojhklpigfmqne.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 22:18 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أدّى وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، مساء الخميس، زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة وتناول وجبة الإفطار على عين المكان مع المتكونين المقيمين، وذلك بهدف  متابعة ظروف إقامة وإعاشة المتكونين المقيمين بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني خلال شهر رمضان.

وعاين الوزير بالمناسبة، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، سير العمل بالوحدة، مصغيا الى مشاغل فريق العمل من إداريين وأعوان المطبخ والمبيت لحسن تأمين الخدمات وجودتها، واستمع إلى مشاغل ومقترحات المتكونين والاعوان والاطارات بالوحدة.

كما اطلع  الوزير بالمناسبة على البرنامج التنشيطي والترفيهي المنتظم ببادرة من المتكونين المقيمين.

وفي ختام الزيارة نوّه  الوزير بما عاينه من جودة الخدمات سواء منها المتعلقة بظروف الاقامة أو بمستوى الاكلة المقدمة خلال الافطار، مؤكّدا على أنّ الوزارة تعمل على تجاوز النقائص التي تشكو منها بعض المبيتات بمراكز التكوين المهني أو وحدات المبيت والمطعم في بعض الجهات، وتوفير أفضل الظروف لتأمين خدمات إقامة وإعاشة لائقة لكافة المتكونين في مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بالإضافة إلى دعم الحياة الجماعية.

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325330

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 مارس 2026 | 22 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:52
18:26
15:49
12:36
06:35
05:09
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-9
18°-9
20°-8
15°-8
13°-5
  • Avoirs en devises 25345,7
  • (12/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39771 DT
  • (12/03)
  • 1 $ = 2,92782 DT
  • Solde Compte du Trésor     (11/03)     1132,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (11/03)   27897 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>