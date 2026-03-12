وزير التشغيل يؤدي زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة

أدّى وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، مساء الخميس، زيارة غير مُعلنة للوحدة الجهوية للمبيت والمطعم بأريانة وتناول وجبة الإفطار على عين المكان مع المتكونين المقيمين، وذلك بهدف متابعة ظروف إقامة وإعاشة المتكونين المقيمين بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني خلال شهر رمضان.وعاين الوزير بالمناسبة، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، سير العمل بالوحدة، مصغيا الى مشاغل فريق العمل من إداريين وأعوان المطبخ والمبيت لحسن تأمين الخدمات وجودتها، واستمع إلى مشاغل ومقترحات المتكونين والاعوان والاطارات بالوحدة.كما اطلع الوزير بالمناسبة على البرنامج التنشيطي والترفيهي المنتظم ببادرة من المتكونين المقيمين.وفي ختام الزيارة نوّه الوزير بما عاينه من جودة الخدمات سواء منها المتعلقة بظروف الاقامة أو بمستوى الاكلة المقدمة خلال الافطار، مؤكّدا على أنّ الوزارة تعمل على تجاوز النقائص التي تشكو منها بعض المبيتات بمراكز التكوين المهني أو وحدات المبيت والمطعم في بعض الجهات، وتوفير أفضل الظروف لتأمين خدمات إقامة وإعاشة لائقة لكافة المتكونين في مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بالإضافة إلى دعم الحياة الجماعية.