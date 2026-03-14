رابطة الأبطال الإفريقية: الترجي والأهلي في قمة واعدة برادس لخطوة أولى نحو المربع الذهبي

يستضيفمساء الأحد ضيفهعلى أرضية ملعبانطلاقاً من الساعة العاشرة ليلاً، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها فريق باب سويقة إلى تحقيق أسبقية مريحة قبل لقاء الإياب المقرر بعد أسبوع في القاهرة دون حضور الجمهور.ويعول الترجي على الدعم الجماهيري الكبير وجاهزية عناصره الأساسية، ولا سيما لاعبيه الأجانب الذين قدموا إضافة نوعية هذا الموسم، خاصة في وسط الميدان والهجوم. كما يستعيد الفريق خدمات لاعب الوسط البرازيليبعد تعافيه من إصابة عضلية، ما يمنح الإطار الفني بقيادة الفرنسيخيارات أوسع على مستوى التنشيط الهجومي، في ظل تألق الثلاثي، إضافة إلى إمكانية التعويل على الفرنسيكنقطة ارتكاز هجومية.ويُنتظر أن يعتمد الترجي على مقاربة متوازنة تركز على السيطرة على وسط الميدان وممارسة ضغط عالٍ على المنافس، مع تأمين الخط الخلفي الذي سيقوده الثنائيفي ظل غياببداعي الإصابة، وذلك لتفادي قبول أهداف قد تعقد مهمة الإياب.ويدخل ممثل كرة القدم التونسية المواجهة مدفوعاً بسلسلة نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة محلياً، عزز بها موقعه في صدارة البطولة، غير أن قيمة المنافس وخبرته القارية الكبيرة، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب برصيد 12 لقباً، تفرض درجة عالية من التركيز والجاهزية.من جهته، يتوقع أن يعتمد الأهلي بقيادة مدربه الدنماركيأسلوباً حذراً مع التعويل على الهجمات المرتدة، مستفيداً من إمكانات عناصره الهجومية على غرار. ويسعى الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل وتخفف الضغط عقب تراجعه في ترتيب البطولة المحلية.وتصب الإحصائيات التاريخية في صالح الأهلي في مواجهات الفريقين ضمن المسابقة القارية، إذ حقق الفوز في 11 مباراة من أصل 24 مقابل 4 انتصارات للترجي و9 تعادلات. وكانت آخر مواجهة بينهما في نهائي نسخة 2024 الذي تُوج به الأهلي بعد تعادل ذهاباً في رادس وفوزه إياباً في القاهرة بهدف دون رد، فيما يبقى أبرز إنجاز للترجي على منافسه في نهائي نسخة 2018 عندما قلب تأخره ذهاباً إلى انتصار بثلاثية نظيفة توج بها باللقب.وسيتولى إدارة المباراة الحكم السنغالي، فيما أُسندت مهمة إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) إلى الموريسيوالأنغولييُذكر أن الجوائز المالية لنسخة هذا العام تُعد الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على نحو