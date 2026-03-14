رابطة الأبطال الإفريقية: الترجي والأهلي في قمة واعدة برادس لخطوة أولى نحو المربع الذهبي
يستضيف الترجي الرياضي التونسي مساء الأحد ضيفه الأهلي المصري على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقاً من الساعة العاشرة ليلاً، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها فريق باب سويقة إلى تحقيق أسبقية مريحة قبل لقاء الإياب المقرر بعد أسبوع في القاهرة دون حضور الجمهور.
ويعول الترجي على الدعم الجماهيري الكبير وجاهزية عناصره الأساسية، ولا سيما لاعبيه الأجانب الذين قدموا إضافة نوعية هذا الموسم، خاصة في وسط الميدان والهجوم. كما يستعيد الفريق خدمات لاعب الوسط البرازيلي يان ساس بعد تعافيه من إصابة عضلية، ما يمنح الإطار الفني بقيادة الفرنسي باتريس بوميل خيارات أوسع على مستوى التنشيط الهجومي، في ظل تألق الثلاثي كسيلة بوعالية وجاك ديارا وأبوبكر دياكيتي، إضافة إلى إمكانية التعويل على الفرنسي فلوريان دانهو كنقطة ارتكاز هجومية.
ويُنتظر أن يعتمد الترجي على مقاربة متوازنة تركز على السيطرة على وسط الميدان وممارسة ضغط عالٍ على المنافس، مع تأمين الخط الخلفي الذي سيقوده الثنائي حمزة الجلاصي ومحمد أمين توغاي في ظل غياب ياسين مرياح بداعي الإصابة، وذلك لتفادي قبول أهداف قد تعقد مهمة الإياب.
ويدخل ممثل كرة القدم التونسية المواجهة مدفوعاً بسلسلة نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة محلياً، عزز بها موقعه في صدارة البطولة، غير أن قيمة المنافس وخبرته القارية الكبيرة، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب برصيد 12 لقباً، تفرض درجة عالية من التركيز والجاهزية.
من جهته، يتوقع أن يعتمد الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي جيس ثورب أسلوباً حذراً مع التعويل على الهجمات المرتدة، مستفيداً من إمكانات عناصره الهجومية على غرار إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومروان عثمان ومحمود حسن تريزيغيه. ويسعى الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل وتخفف الضغط عقب تراجعه في ترتيب البطولة المحلية.
وتصب الإحصائيات التاريخية في صالح الأهلي في مواجهات الفريقين ضمن المسابقة القارية، إذ حقق الفوز في 11 مباراة من أصل 24 مقابل 4 انتصارات للترجي و9 تعادلات. وكانت آخر مواجهة بينهما في نهائي نسخة 2024 الذي تُوج به الأهلي بعد تعادل ذهاباً في رادس وفوزه إياباً في القاهرة بهدف دون رد، فيما يبقى أبرز إنجاز للترجي على منافسه في نهائي نسخة 2018 عندما قلب تأخره ذهاباً إلى انتصار بثلاثية نظيفة توج بها باللقب.
وسيتولى إدارة المباراة الحكم السنغالي عيسى سي، فيما أُسندت مهمة إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) إلى الموريسي أحمد امتياز هيرال والأنغولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.
يُذكر أن الجوائز المالية لنسخة هذا العام تُعد الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على نحو 6 ملايين دولار.
ويعول الترجي على الدعم الجماهيري الكبير وجاهزية عناصره الأساسية، ولا سيما لاعبيه الأجانب الذين قدموا إضافة نوعية هذا الموسم، خاصة في وسط الميدان والهجوم. كما يستعيد الفريق خدمات لاعب الوسط البرازيلي يان ساس بعد تعافيه من إصابة عضلية، ما يمنح الإطار الفني بقيادة الفرنسي باتريس بوميل خيارات أوسع على مستوى التنشيط الهجومي، في ظل تألق الثلاثي كسيلة بوعالية وجاك ديارا وأبوبكر دياكيتي، إضافة إلى إمكانية التعويل على الفرنسي فلوريان دانهو كنقطة ارتكاز هجومية.
ويُنتظر أن يعتمد الترجي على مقاربة متوازنة تركز على السيطرة على وسط الميدان وممارسة ضغط عالٍ على المنافس، مع تأمين الخط الخلفي الذي سيقوده الثنائي حمزة الجلاصي ومحمد أمين توغاي في ظل غياب ياسين مرياح بداعي الإصابة، وذلك لتفادي قبول أهداف قد تعقد مهمة الإياب.
ويدخل ممثل كرة القدم التونسية المواجهة مدفوعاً بسلسلة نتائج إيجابية في مبارياته الأخيرة محلياً، عزز بها موقعه في صدارة البطولة، غير أن قيمة المنافس وخبرته القارية الكبيرة، كأكثر الأندية تتويجاً باللقب برصيد 12 لقباً، تفرض درجة عالية من التركيز والجاهزية.
من جهته، يتوقع أن يعتمد الأهلي بقيادة مدربه الدنماركي جيس ثورب أسلوباً حذراً مع التعويل على الهجمات المرتدة، مستفيداً من إمكانات عناصره الهجومية على غرار إمام عاشور وأشرف بن شرقي ومروان عثمان ومحمود حسن تريزيغيه. ويسعى الفريق المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل وتخفف الضغط عقب تراجعه في ترتيب البطولة المحلية.
وتصب الإحصائيات التاريخية في صالح الأهلي في مواجهات الفريقين ضمن المسابقة القارية، إذ حقق الفوز في 11 مباراة من أصل 24 مقابل 4 انتصارات للترجي و9 تعادلات. وكانت آخر مواجهة بينهما في نهائي نسخة 2024 الذي تُوج به الأهلي بعد تعادل ذهاباً في رادس وفوزه إياباً في القاهرة بهدف دون رد، فيما يبقى أبرز إنجاز للترجي على منافسه في نهائي نسخة 2018 عندما قلب تأخره ذهاباً إلى انتصار بثلاثية نظيفة توج بها باللقب.
وسيتولى إدارة المباراة الحكم السنغالي عيسى سي، فيما أُسندت مهمة إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) إلى الموريسي أحمد امتياز هيرال والأنغولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.
يُذكر أن الجوائز المالية لنسخة هذا العام تُعد الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على نحو 6 ملايين دولار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325412