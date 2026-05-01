اليونسيف: دراسة ميدانية جديدة لتقييم إدارة اللقاحات في تونس

اعلن مكتب اليونيسف بتونس، يوم الخميس، عن دعمه إدارة الرعاية الصحية الأساسية في تنفيذ دراسة ميدانية حول الإدارة الفعالة للقاحات في نسختها الثانية لسنة 2026 وذلك في اطار شراكته مع وزارة الصحة.

وتندرج هذه المبادرة، حسب بلاغ للمكتب، ضمن إطار عالمي أطلقته منظمة الصحة العالمية واليونيسف، بهدف تعزيز نجاعة سلاسل الإمداد باللقاحات وتحسين أدائها.


وقد انطلق هذا المسح يوم 27 أفريل الجاري، ليشمل 112 هيكلا صحيا موزعا على مختلف ولايات الجمهورية، مقابل 65 هيكلا صحيا تم تقييمها خلال سنة 2022.


ويسهم هذا التوسع في دعم تمثيلية التقييم وتعزيز دقته، كما يعكس التزام السلطات الوطنية بمواصلة تطوير منظومة التزويد باللقاحات وتحسين أدائها بشكل مستدام.
