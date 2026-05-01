سفارة الجمهورية التونسية بلندن تفتح مقرها يوم غرة ماي 2026 لتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية التونسية من استخراج بطاقات التعريف الوطنية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بلندن، فتح مقرها، اليوم الجمعة غرة ماي 2026 الموافق لعيد الشغل، لتمكين أكبر عدد ممكن من أبناء الجالية التونسية من اتمام اجراءاتهم في أفضل الظروف وأيسرهاوأفادت السفارة، وفق ما نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بأن هذا الاجراء يأتي استجابة للاقبال المتزايد من المواطنين الراغبين في استخراج بطاقات التعريف الوطنيةوأعربت البعثة، عن تقديرها للتعاون المثمر والمجهودات التي يبذلها الوفد الفني التابع لوزارة الداخلية الذي تحول الى لندن للمساهمة في تيسير العمل وضمان انجاز المهام بسلاسة وكفاءة عاليةوكانت السفارة، قد أشارت الى أن عملية استخراج بطاقة التعريف الوطنية تتواصل الى غاية 6 ماي 2026 في ظروف تنظيمية متميزة تتضمن سلاسة الاجراءات وحسن الاقبالوتشهد هذه العملية منذ انطلاقها اقبالا هاما ومتزايدا من قبل أفراد الجالية التونسية في اطار حرص البعثة الديبلوماسية على توفير أفضل الخدمات وتقريبها من المواطنين